عقد المجلس الرابع من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الأحد المقبل

تعلن وزارة الأوقاف عن عقد المجلس الرابع من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي، يوم الأحد المقبل ٢٥ من رمضان ١٤٤٧هـ، الموافق ١٥ من مارس ٢٠٢٦م، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في تمام السابعة صباحًا، تحت إشراف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة نخبة رفيعة من كبار العلماء والقيادات الدينية والفكرية من داخل مصر، ومن خارجها عبر تقنية الاتصال المرئي.

يأتي انعقاد الملتقى امتدادًا للتوفيق الكبير الذي حققته المجالس السابقة، وترسيخًا لدور مصر العلمي والدعوي في قيادة الحوار الرشيد، وبناء جسور التواصل مع العالم، وطرح رؤية فكرية متوازنة تعالج قضايا العصر، وتؤكد قيم الرحمة والتعايش وحفظ الأوطان.

ويتضمن الملتقى جلسات علمية وحوارات فكرية معمقة تتناول قضايا تجديد الخطاب الديني، وتعزيز الوعي، ومواجهة الفكر المتطرف، في إطار منهج علمي منضبط يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

والدعوة عامة للعلماء وطلاب العلم، كما تتيح وزارة الأوقاف متابعة فعاليات الملتقى عبر منصاتها الرسمية.