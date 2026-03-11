قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
محافظات

تعليم بورسعيد: دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين في مجالات البحث العلمي

بدوي يكرم الطالبات الفائزات في المعرض الجمهوري للعلوم والهندسة
بدوي يكرم الطالبات الفائزات في المعرض الجمهوري للعلوم والهندسة
محمد الغزاوى

 كرم محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في المعرض الجمهوري للعلوم والهندسة الذي أقيم بمقر مكتبة الإسكندرية لطلاب التعليم قبل الجامعي من سن 14 إلى 18 عاما.

وأكد  محمود بدوي أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام تعليم بورسعيد بدعم وتشجيع الطلاب الموهوبين في مجالات البحث العلمي والابتكار وترسيخ ثقافة الإبداع العلمي لدى الطلاب بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير العلمي والمنافسة في مختلف المحافل العلمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الطالبات حققن نتائج متميزة في المعرض الجمهوري للعلوم والهندسة حيث حصلت الطالبة شهد أيمن إبراهيم الطالبة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات على المركز الثاني في مجال الكيمياء الحيوية عن مشروعها البحثي حلقة الربط الحيوية كما حصلت الطالبة مريم محمد العليدي الطالبة بالمدرسة نفسها على المركز الثالث في مجال الطب المتعدي عن مشروعها البحثي المتقدم في تصنيف الاعتلال العصبي الطرفي باستخدام تقنيات التعلم الآلي والمؤشرات الحيوية.

بدوي يكرم الطالبات الفائزات في المعرض الجمهوري للعلوم والهندسة

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز العلمي لطلاب محافظة بورسعيد مؤكدا أن المديرية تولي اهتماما كبيرا برعاية الموهوبين علميا وتوفير المناخ التعليمي الداعم لتنمية مهارات البحث العلمي والابتكار لديهم بما يحقق رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بناء جيل مبدع قادر على الإسهام في نهضة المجتمع.

كما كرم وكيل تعليم بورسعيد الأستاذة رضا الجبالي مدير مدرسة بورسعيد الثانوية بنات تقديرا لما حققته المدرسة من تفوق ملحوظ في مسابقة العلوم والهندسة على مدار العامين الماضيين ودورها في دعم وتشجيع الطلاب على خوض مجالات البحث العلمي والابتكار.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا التفوق يأتي ثمرة للتعاون المثمر بين الطلاب وأولياء الأمور وفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي بمحافظة بورسعيد بقيادة الدكتورة نجلاء شطا إلى جانب جهود فريق عمل معرض العلوم والهندسة بالمحافظة والذي يضم الأستاذ سميح عليوة منسق عام ISEF بمحافظة بورسعيد والأستاذة نورهان عفيفي منسق مساعد ISEF والأستاذ أحمد رضوان رئيس اللجنة العلمية ورئيس قسم التدريب والأستاذة نشوى الطوبجي عضو اللجنة العلمية والأستاذة إيمان عبد المجيد عضو اللجنة العلمية.

ووجه  محمود بدوي خالص التهنئة للطالبات الفائزات وفريق العمل متمنيا لهم دوام التميز وتحقيق المزيد من النجاحات في المسابقات العلمية القادمة بما يرفع اسم محافظة بورسعيد في مختلف المحافل العلمية.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

