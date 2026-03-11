قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار لقاءاته بالمواطنين والاستماع لمطالبهم وتلبيتها

توزيع مساعدات مالية و مواد غذائية ولحوم على عدد من الأسر الأولى بالرعاية
توزيع مساعدات مالية و مواد غذائية ولحوم على عدد من الأسر الأولى بالرعاية
محمد الغزاوى

استمرارٱ لسلسة لقاءاته الدورية مع المواطنين،  استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددٱ من المواطنين في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة

استعرض المحافظ في بداية اللقاء الموقف التنفيذي في أعمال لجنة المساعدات الإنسانية، مشددا على سرعة التنسيق بين اللجنة و مديرية التضامن الاجتماعي لبحث الحالات المستحقة وصرف الإعانات التي تساعدهم على تحسين مستوى المعيشة.

وخلال اللقاء، استعرض  المحافظ الشكاوى والطلبات المتنوعة، من بينها تظلم موظف من عدم تنفيذ مطلبه الخاص بالنقل من جهة عمله من حي الزهور إلى مجلس مدينة بورفؤاد تيسيرٱ عليه لبعد السكن عن محل العمل، وقد وجه المحافظ في هذا الشأن  باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقٱ لحاجة العمل و بما يسهم في التيسير على الموظف.

كما وجه المحافظ بسرعة بحث الحالة الاجتماعية لعدد من الأسر لصرف معاش تكافل وكرامة وتوفير مصدر دخل مناسب نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة.

توزيع مساعدات مالية و مواد غذائية ولحوم على عدد من الأسر الأولى بالرعاية

ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مطلب مواطنة تلتمس فيه إعادة النظر في قرار صرف حافز التميز العلمى المقرر لها اعتبارا من تاريخ اعتماد لجنة الموارد البشرية بالشئون الصحية وتيسير الإجراءات في هذا الشأن

كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة حل مشكلات عدد من الموظفين الذين تظلموا من قيام جهة عملهم بالفصل والنقل التعسفي في إطار الضوابط المنظمة للعمل.

كما ناقش المحافظ الاستغاثة العاجلة المقدمة من سكان أحد الأبراج بحي الشرق نتيجة لمخالفات أحد المطاعم وتسببه في الضرر الصحي  لسكان المنطقة، وقد وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالتنسيق مع الحي المختص للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفيما يتعلق بشكوى مواطنة بمساكن الصفا تتعلق بتواجد الباعة الجائلين أمام منزلها وإقامة سوق عشوائي يشوه المظهر العام بالمنطقة فقد وجه المحافظ حي الضواحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لإزالة السوق العشوائي والباعة الجائلين و المتابعة لمنع عودته مرة أخرى.

واستجاب المحافظ لمطلب إحدى السيدات بشأن توفير فرصة عمل مناسبة لها لمساعدتها على ظروف المعيشة وايضا وجه المحافظ ببحث الموقف القانوني لمطلب مواطن خاص بتحويل شقة من سكنى لإداري لإقامة عيادة.

وخلال اللقاء؛  قام المحافظ بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية مع توزيع مواد غذائية ولحوم دعمًا لهم في مواجهة أعباء المعيشة، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية

وقد حضر الاجتماع، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والدكتور وليد عبد المقصود مدير مديرية الصحة ببورسعيد ، والدكتورة انجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي والعميد اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي والجهات المختصة.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بسرعة دراسة جميع الموضوعات المطروحة، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإيجاد حلول مناسبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج ثابت للتواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أن المواطن يمثل محور اهتمام الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في تلبية تطلعات أبناء بورسعيد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدٱ على حرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع المواطنين، لتلقي الشكاوى والمقترحات عبر المنصات الرسمية والتعامل الفوري معها، بما يعزز جسور الثقة ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية بين المواطن والجهاز التنفيذي. و يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك : [email protected] مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المواطنين

