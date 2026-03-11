تحركات ميدانية مكثفة بأحياء بورسعيد.. متابعة فورية للطوارئ وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات| شاهد

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها اليومية لمتابعة الشارع البورسعيدي، والتعامل الفوري مع الطوارئ، ورفع كفاءة النظافة، إلى جانب تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط الحضاري.

جاءت الاعمال تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

متابعة موقع حريق وحدة سكنية بمساكن الفيروز و متابعة مستوى النظافة العامة بمدينة بورفؤاد

تفقدت الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، عصر اليوم، موقع حريق إحدى الشقق السكنية بعقار رقم 86 بنطاق مساكن الفيروز، وذلك بحضور هيئة الإسعاف والحماية المدنية والغاز والكهرباء وقسم شرطة بورفؤاد ثان.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل الوحدة السكنية، وذلك بعد تلقي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغاً بالواقعة، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار.

وعقب البلاغ، وجهت رئيس المدينة بسرعة انتقال الجهات المعنية، حيث توجهت على الفور إدارات العلاقات العامة والإعلام، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وإدارة الكهرباء لمتابعة الموقف ميدانياً والتعامل مع تداعيات الحادث.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة أي طارئ والتعامل الفوري معه، مشيرة إلى وجود خطة موسعة للتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات الخدمية والحيوية لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما ناشدت المواطنين بضرورة توخي الحذر وتجنب الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، تابعت رئيس المدينة جهود شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في رفع المخلفات المتراكمة بشارع الجزائر، حيث شملت الأعمال تفريغ الحاويات وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية وتنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة من الطرق والمحاور المرورية.

وأكدت أن تحسين مستوى النظافة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى استمرار الحملات الدورية للنظافة بكافة مناطق المدينة مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

حي الشرق.. رفع كفاءة الأراضي الفضاء وحملات مكثفة لرفع الإشغالات بالبازار

بدأ الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق جولاته الميدانية صباح اليوم الأربعاء 11 مارس، بمتابعة أعمال رفع الردش والمخلفات من الأرض الواقعة خلف مدرسة محمد السيد التجريبية، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري والتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات.

رافق رئيس الحي خلال الجولة نائبا رئيس الحي وبحضور العميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ، حيث تم متابعة سير العمل ميدانياً والتأكد من انتظام أعمال رفع المخلفات باستخدام المعدات والسيارات المخصصة لذلك.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي حملاتها اليومية لرفع الإشغالات والتعديات بشارع البازار، حيث تم رصد وإزالة الفروشات والباعة الجائلين الذين يشغلون حرم الطريق ويعيقون حركة المواطنين والمركبات.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع التعدي على الأرصفة والطرق العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للحي.

العرب يشت حملات موسعة لرفع الإشغالات بمحيط حديقة سعد زغلول

في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، تابعت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، صباح اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط وداخل حديقة سعد زغلول.

وجرت الحملة بقيادة الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الحي وبمشاركة إدارة الإشغالات وفريق العمل الميداني، حيث أسفرت عن إزالة الإشغالات المتحركة والثابتة التي تعوق حركة المواطنين.

وأكدت رئيس حي العرب استمرار الحملات اليومية مع تطبيق الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بفرض الانضباط وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة مشتل حى مناخ بورسعيد

تابعت إدارة الحدائق بحي المناخ أعمال الصيانة والنظافة ورفع الكفاءة داخل مشتل الحي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبتكليف ومتابعة الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ.

وشملت الأعمال صيانة وتنظيف الأحواض وتقليم الأشجار وصيانة أنظمة الري للحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الجمالي للحي.

ويعد مشتل حي المناخ من أكبر مشاتل المحافظة، حيث يقع بمنطقة العاشر من رمضان على مساحة تقدر بنحو 1890 متراً مربعاً، ويعتمد عليه الحي في إنتاج النباتات والشتلات التي يتم استخدامها في تجميل الحدائق والشوارع والميادين.

وأكدت رئيسة الحي استمرار أعمال المتابعة الدورية للمشتل والحدائق العامة، في إطار خطة تطوير المساحات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية وفق رؤية مصر 2030.

زهور بورسعيد يواصل حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع

تنفيذاً لتوجيهات محافظ بورسعيد، تابع الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور أعمال الحملة المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وشوارع الحي.

وشملت الحملة مناطق شارع التحرير وشارع 23 ديسمبر ومنطقة عمر بن الخطاب، حيث تم إزالة ومصادرة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين.

وأكد رئيس الحي استمرار تلك الحملات بشكل يومي لضبط الشارع وإعادة الانضباط، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين وعدم التهاون مع أي تعديات على حرم الطريق.

حملات موسعة لرفع الإشغالات بمناطق بنك الإسكان وشباب الخريجين بضواحى بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي، بقيادة الأستاذ فوزي الوالي رئيس الحي، حملاتها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمناطق متفرقة بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع.

وشنت إدارة الإشغالات وإدارة شئون البيئة حملة مكبرة شملت منطقتي بنك الإسكان وشباب الخريجين، حيث تم إزالة الفروشات العشوائية وثلاجات العرض والفتارين والبراميل والكتل الحجرية والحواجز الحديدية التي تعوق حركة المشاة والمركبات.

كما تم مصادرة عدد من الإشغالات المتحركة باستخدام معدات وسيارات الحي، مع التنبيه على أصحاب المحلات بعدم تكرار المخالفات.

وأكد رئيس حي الضواحي أنه لن يتم السماح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالشارع العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد المخالفين.

حملات مكثفة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمزارع السمكية جنوب بورسعيد

واصل حي الجنوب جهوده الميدانية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة

وتحت قيادة المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، نفذت الفرق الميدانية حملات متابعة مكثفة بعدد من المناطق بنطاق الحي، حيث قامت الفرقة الثانية بقيادة ناجح خليف برصد 18 حالة مزارع سمكية مخالفة، وتم تنفيذ إزالة 8 حالات منها، مع متابعة باقي الحالات والتحقق من موقف المواطنين.

كما تم المرور على مساحة تقدر بنحو 135 فداناً بقطاع الاستصلاح الزراعي بعدد 28 جمعية، لمراجعة الموقف القانوني والتأكد من عدم وجود تعديات جديدة.

وفي سياق متصل، قامت الفرقة الثانية بقيادة محمد عبد الفتاح برصد 12 حالة مزارع سمكية بمنطقة شباب الخريجين – جمعية النورس على مساحة تقدر بنحو 60 فداناً، وذلك ضمن أعمال المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات أو تعديات على الأراضي.

وأكد رئيس حي الجنوب استمرار الحملات الميدانية بشكل دوري لرصد أي مخالفات والتعامل معها فوراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الشوارع والمرافق، وتحقيق الانضباط الحضاري بكافة الأحياء، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي المحافظة.