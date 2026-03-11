بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات إبريل 2026 والزيادة ونسبة تطبيقها

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات، حول موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 المقبل، تزامنا مع قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026، لذا يتسائل أصحاب المعاشات عن حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، الى جانب انتشار انباء حول زيادة المعاشات.

موعد صرف معاشات أبريل 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من 1 أبريل، وفقًا للآلية المعتادة التي تقضي بصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

وتُصرف المعاشات بالقيمة الحالية متضمنة الزيادة التي تم تطبيقها في يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل قبل العيد

حتى الآن، لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أي قرار رسمي بشأن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، وبالتالي يظل موعد الصرف المعلن كما هو دون تغيير حتى صدور أي قرارات جديدة.

أماكن صرف معاشات أبريل 2026

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بداية من 1 أبريل عبر عدة وسائل، أبرزها:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

ـ منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري.

ـ بطاقات ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

كما يستطيع المستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأمينى الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من هنـــــــا.

تفاصيل آخر زيادة في المعاشات

كانت المعاشات قد شهدت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك تطبيقًا للمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% مع بداية كل عام مالي.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأقصى للزيادة بلغ 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

موعد زيادة المعاشات 2026

يترقب ملايين المستفيدين موعد تطبيق زيادة المعاشات لعام 2026، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تصدر الزيادة السنوية رسميًا في الأول من يوليو من كل عام.

ويجوز تبكير موعد صرف الزيادة حال صدور قرار حكومي في صورة قانون من مجلس النواب، كما حدث خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.

وبحسب القانون رقم 148 لسنة 2019، يستفيد من زيادة المعاشات كل من يستحق معاشًا حتى 30 يونيو من كل عام، سواء كان مستحقًا أصليًا أو من الفئات المستحقة عن الغير، مثل الأبناء أو الأرامل أو المطلقات.

نسبة زيادة المعاشات وفق القانون

تُطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية وليست بقيمة مقطوعة، بحد أقصى 15% وفقًا لأحكام القانون، وهي النسبة نفسها التي طبقتها الحكومة في آخر علاوة دورية رسمية عام 2025.

ومن المنتظر أن تحدد الحكومة نسبة زيادة المعاشات لعام 2026 في ضوء معدلات التضخم السائدة، على ألا تقل عن 15%، مع إمكانية زيادتها بقرار استثنائي حال تبني المقترحات البرلمانية المطالِبة برفعها إلى 20%، استجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.