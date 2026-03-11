قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات إبريل 2026 والزيادة ونسبة تطبيقها

خالد يوسف

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات، حول موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 المقبل، تزامنا مع قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026، لذا يتسائل أصحاب المعاشات عن حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، الى جانب انتشار انباء حول زيادة المعاشات.

موعد صرف معاشات أبريل 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من 1 أبريل، وفقًا للآلية المعتادة التي تقضي بصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر. 

وتُصرف المعاشات بالقيمة الحالية متضمنة الزيادة التي تم تطبيقها في يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل قبل العيد

حتى الآن، لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أي قرار رسمي بشأن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، وبالتالي يظل موعد الصرف المعلن كما هو دون تغيير حتى صدور أي قرارات جديدة.

أماكن صرف معاشات أبريل 2026

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بداية من 1 أبريل عبر عدة وسائل، أبرزها:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

ـ منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري.

ـ بطاقات ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

كما يستطيع المستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأمينى الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من هنـــــــا.

تفاصيل آخر زيادة في المعاشات

كانت المعاشات قد شهدت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك تطبيقًا للمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% مع بداية كل عام مالي.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأقصى للزيادة بلغ 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

موعد زيادة المعاشات 2026

يترقب ملايين المستفيدين موعد تطبيق زيادة المعاشات لعام 2026، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تصدر الزيادة السنوية رسميًا في الأول من يوليو من كل عام.

ويجوز تبكير موعد صرف الزيادة حال صدور قرار حكومي في صورة قانون من مجلس النواب، كما حدث خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.

وبحسب القانون رقم 148 لسنة 2019، يستفيد من زيادة المعاشات كل من يستحق معاشًا حتى 30 يونيو من كل عام، سواء كان مستحقًا أصليًا أو من الفئات المستحقة عن الغير، مثل الأبناء أو الأرامل أو المطلقات.

نسبة زيادة المعاشات وفق القانون

تُطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية وليست بقيمة مقطوعة، بحد أقصى 15% وفقًا لأحكام القانون، وهي النسبة نفسها التي طبقتها الحكومة في آخر علاوة دورية رسمية عام 2025.

ومن المنتظر أن تحدد الحكومة نسبة زيادة المعاشات لعام 2026 في ضوء معدلات التضخم السائدة، على ألا تقل عن 15%، مع إمكانية زيادتها بقرار استثنائي حال تبني المقترحات البرلمانية المطالِبة برفعها إلى 20%، استجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يواصل حملة وعي.. مدير شئون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

وزارة الأوقاف

انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي ضمن الفعاليات الفكرية لشهر رمضان

الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه

ليلة القدر| هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟.. الشيخ الشعراوي يرد

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

