بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حكم صلاة الحاجة وهل تجوز في رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
نظر دعوى إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

إسلام دياب

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

وأضافت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة أصحاب المعاشات معاشات المنحة الاستثنائية

