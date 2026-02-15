أحمد موسى يكشف بشرى سارة لأصحاب المعاشات: انتظروا بيان رئيس الوزراء غدا

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه من المؤكد أن تشمل الحزمة الاجتماعية وزيادة الدخول والمرتبات التي يعلنها رئيس الوزراء غدًا، أصحاب المعاشات وهذا أمر مؤكد ولذا عليهم الاطمئنان.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أصحاب المعاشات في القلب والعين وعلى الرأس، موضحا أنه من المؤكد أن تشمل الحزمة الاجتماعية العمالة غير المنتظمة

وأكد أن المواطن له كل الحق أن يطلب ويقول انتبهوا لنا، فهذه أموال الشعب، وقرارات الرئيس السيسي اليوم تصب في صالح الشعب المصري، موضحا أن اهتمام الرئيس من رقم 1 لحد 20 الشعب المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن إعادة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن المبادرة يستفيد منها أهلنا في القرى والنجوع بمعدل 60 مليون مصري في 4500 قرية و32 ألف تابع ونجع.

وشدد على أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، سوف يتم الحديث عن المرحلة الثانية، لافتا إلى أن المبادرة توقفت لظروف ما واستيراد بعض المستلزمات ولكن حاليا يتم تصنيعها محليًا.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه من ضمن تكليفات الرئيس السيسي اليوم تشغيل الناس لأنه لا يريد البطالة، موضحًا أن هناك تشغيل للشباب في مشروعات حياة كريمة.