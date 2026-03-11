إحباط محاولة استيلاء على 102 ألف لتر بنزين بمحطتى بدائرة مركز أبو صوير

تمكنت حملة تموينية برئاسة ضياء الدين قنديل وكيل مديرية التموين بالإسماعيلية من ضبط كمية ١٠١٨٩٤ لتر مواد بتروليه، تنفيذا لتوجيهات سيادة اللواء ا.ح / نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية بالمحافظة.

وتحت إشراف المستشار سامح شبل وكيل وزارة التموين فى حملة مسائيه لاثنين من محطات الوقود العامله في منطقه المستقبل زمام مركز ابو صوير بالاسماعيليه، وذلك والامتناع عن صرف المواد البتروليه للمواطنين والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي قبل اعلان الزياده بشكل رسمي وتعطيل اجهزه الاي تي جي الخاصه بالقياس الارضي للخزانات.

حيث بلغت كميه المواد البتروليه المتحفظ عليها في المخالفتين كميه اجماليه ١٠١٨٩٤ لتر من المواد البتروليه المختلفه بنزين ٨٠ وبنزين ٩٢ وسولار حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفه وإخطار النيابة العامة الموقره تحرير عدد ٢ محضر عدم اعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز على سيارات التوزيع ومحضر لغلق مستودع بوتاجاز بدون تصريح من المديرية.