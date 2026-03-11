الأوقاف: توزيع 600 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

تطلق وزار الأوقاف اليوم عملية توزيع 120 ألف شنطة من السلع الغذائية بإجمالي 600 طن، من أجود وأفضل أنواع السلع الغذائية، على الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

ويتم تنفيذ عملية التوزيع بالتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، وذلك من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي كميات التوزيع على مستوى المحافظات على النحو التالي:

6000 شنطة لكل من: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان).

5000 شنطة لكل من: (القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الفيوم).

4000 شنطة لكل من: (كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، شمال سيناء، الأقصر، الوادي الجديد).

3000 شنطة لكل من: (الإسماعيلية، البحر الأحمر، مرسى مطروح).

2000 شنطة لكل من: (دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس).

ويأتي هذا التوزيع في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بما يجسد الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به الوزارة في خدمة المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.