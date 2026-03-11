قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
ديني

الأوقاف: توزيع 600 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

 تطلق وزار الأوقاف اليوم عملية توزيع 120 ألف شنطة من السلع الغذائية بإجمالي 600 طن، من أجود وأفضل أنواع السلع الغذائية، على الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

ويتم تنفيذ عملية التوزيع بالتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، وذلك من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي كميات التوزيع على مستوى المحافظات على النحو التالي:
6000 شنطة لكل من: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان).
5000 شنطة لكل من: (القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الفيوم).
4000 شنطة لكل من: (كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، شمال سيناء، الأقصر، الوادي الجديد).
3000 شنطة لكل من: (الإسماعيلية، البحر الأحمر، مرسى مطروح).
2000 شنطة لكل من: (دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس).

ويأتي هذا التوزيع في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بما يجسد الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به الوزارة في خدمة المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

