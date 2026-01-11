محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

شارك حمدى فتحي، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، صورة جديدة، أثار بها الجدل، حيث ظهر فيها رفقة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، لاعبا الفراعنة.

ونشر حمدي فتحي، الصورة التي تجمعه بالثنائي، من غرفة الملابس بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وعلق عليها: "محترفين وربع".



وكان هذا التعليق على الصورة، هو ذاته الذي قاله حسام حسن مدرب متنخبنا الوطني في وقت سابق، عندما قال: «قائمة مصر فيها اتنين محترفين وربع»، قبل أن يعلق صلاح على هذه التصريحات أمس السبت، وقال: «من ساعة ما كابتن حسام قال عندنا اتنين محترفين وربع؛ وإحنا بقينا تلات أرباع».

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ بعد الفوز على حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر أمام كوت ديفوار

سجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة؛ بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32؛ لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء؛ ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

فيما سجّل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار الأول؛ بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه، حيث لم يستطع التعامل معها بشكل جيد؛ لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجّل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويُواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.