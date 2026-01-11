قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بتنظيم رحلات جماهيرية لدعم الفراعنة أمام السنغال
أحمد موسى: 110 مليون مصري يهتفون "يارب" ثقة في منتخبنا قبل مواجهة السنغال
تراجع جديد في سعر الذهب مساء اليوم الأحد 11-1-2026
محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
أحمد هشام يتوج ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف في تونس
بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء أمام مجمع بريد بورسعيد
التوقيع تم.. إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عقد الأهلي مع عمرو الجزار
الحدث الأبرز في السينما والتلفزيون.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
علا محمد

شارك حمدى فتحي، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، صورة جديدة، أثار بها الجدل، حيث ظهر فيها رفقة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، لاعبا الفراعنة.

ونشر حمدي فتحي، الصورة التي تجمعه بالثنائي، من غرفة الملابس بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وعلق عليها: "محترفين وربع".


وكان هذا التعليق على الصورة، هو ذاته الذي قاله حسام حسن مدرب متنخبنا الوطني في وقت سابق، عندما قال: «قائمة مصر فيها اتنين محترفين وربع»، قبل أن يعلق صلاح على هذه التصريحات أمس السبت، وقال: «من ساعة ما كابتن حسام قال عندنا اتنين محترفين وربع؛ وإحنا بقينا تلات أرباع».

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ بعد الفوز على حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر أمام كوت ديفوار

سجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة؛ بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32؛ لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء؛ ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

فيما سجّل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار الأول؛ بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه، حيث لم يستطع التعامل معها بشكل جيد؛ لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجّل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويُواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

حمدى فتحى نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر حسن تريزيجيه محمد صلاح محمود حسن تريزيجيه منتخب كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

ترامب يشعل الأحداث مع كوبا ويظهر بصورة أمام العلم الكوبي وهو يدخن السيجار

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية ضد هدف عبر الخط الأصفر في قطاع غزة

ترامب - خامنئي- نتنياهو

إسرائيل تراقب الاحتجاجات في إيران.. تقديرات عسكرية تتوقع تأخيرا أمريكيا في شن هجوم محتمل

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد