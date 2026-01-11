نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب

تحدث جاي جاي أوكوشا، نجم نيجيريا السابق عن نجم منتخب مصر محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأشاد بإصراره على العودة لمستواه، مضيفا أن ما قدمه مع ليفربول يظل علامة فارقة في مسيرته، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاهل تأثيره داخل الملعب رغم أي فترة تراجع.

جاي جاي أوكوشا يشيد بمحمد صلاح بعد فوز مصر على كوت ديفوار

وقال أوكوشا في تصريحات تليفزيونية: "يبدو كأنه محمد صلاح الشاب. بالطبع مر بفترة تراجع في مستواه في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، لكن هذا أمر طبيعي. ولا يمكن أن يغفل كل ما قدمه لليفربول."

وأضاف أوكوشا: "محمد صلاح ما زال قادرًا على قيادة فريقه وتحقيق الإنجازات، وهو مثال للثبات والإصرار رغم كل الضغوط والانتقادات."

ويأتي هذا التصريح بعد أن حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، على ملعب أغادير مساء السبت.

وشهدت المباراة تسجيل أهداف مصر عن طريق عمر مرموش، رامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية كوت ديفوار عبر أحمد فتوح بالخطأ في مرماه واللاعب جيلا دوي.

بذلك، يتأهب المنتخب المصري لمواجهة قوية أمام السنغال يوم الأربعاء المقبل، في نصف النهائي، في مباراة ستحدد أحد طرفي النهائي.