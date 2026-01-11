قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
رياضة

نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تحدث جاي جاي أوكوشا، نجم نيجيريا السابق عن نجم منتخب مصر محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأشاد بإصراره على العودة لمستواه، مضيفا أن ما قدمه مع ليفربول يظل علامة فارقة في مسيرته، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاهل تأثيره داخل الملعب رغم أي فترة تراجع.

جاي جاي أوكوشا يشيد بمحمد صلاح بعد فوز مصر على كوت ديفوار

وقال أوكوشا في تصريحات تليفزيونية: "يبدو كأنه محمد صلاح الشاب. بالطبع مر بفترة تراجع في مستواه في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، لكن هذا أمر طبيعي. ولا يمكن أن يغفل كل ما قدمه لليفربول."

وأضاف أوكوشا: "محمد صلاح ما زال قادرًا على قيادة فريقه وتحقيق الإنجازات، وهو مثال للثبات والإصرار رغم كل الضغوط والانتقادات."

ويأتي هذا التصريح بعد أن حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، على ملعب أغادير مساء السبت.

وشهدت المباراة تسجيل أهداف مصر عن طريق عمر مرموش، رامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية كوت ديفوار عبر أحمد فتوح بالخطأ في مرماه واللاعب جيلا دوي. 

بذلك، يتأهب المنتخب المصري لمواجهة قوية أمام السنغال يوم الأربعاء المقبل، في نصف النهائي، في مباراة ستحدد أحد طرفي النهائي.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الأعلى للإعلام

تعديل إعلان أحد البنوك لمخالفته الضوابط الإعلامية والرياضية

البابا لاون

البابا لاون لشباب روما: الوحدة والصداقة الحقيقية الطريق الأصيل لتجاوز الصعوبات

الدكتور عباس الجمل

جامعة القاهرة تهنئ الدكتور عباس الجمل لفوزه بجائزة «نوابغ العرب»

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

