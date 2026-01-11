منتخب مصر يطارد رقمًا قياسيًا لكسر سلسلة انتصارات السنغال

حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال في دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا .

ويسعى منتخب مصر لتحقيق رقم قياسي وكسر رقم خاص بمنتخب السنغال خلال مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا.

ووصل منتخب السنغال لـ 16 مباراة بدون هزيمة محققا الفوز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

في الوقت ذاته يطارد منتخب مصر رقم قياسي بالوصول لـ 15 مباراة بدون هزيمة.

لتكون المباراة القادمة بين السنغال ومصر تهديد واضح لمشوار الثنائي في البطولة القارية.

مصر تعبر كوت ديفوار

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.