تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.



واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي ، الجلسة بتقديم خالص الشكر للكليات وأفراد المجتمع المدني المشارك في زراعة ١٠٠ نخلة مثمرة بالحرم الجامعي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية ،وزيادة المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلي توفير بيئة جامعية تساعد الطلاب علي الإبداع والابتكار .



وأضاف أن جامعة بنها تسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة التي تقوم بها بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة في الجامعة وتحويلها لقيمة مضافة ذات مردود إيجابي علي البيئة ، في إطار حرصها على تحسين بيئة الحرم الجامعي .

ترشيد استهلاك الطاقة

واستعرض رئيس الجامعة خلال الجلسة تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة الجامعة في ضوء سعي الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة بمواصفات محطة خلايا شمسية كهروضوئية مربوطة على شبكة الكهرباء العمومية (Grid-Connected PV System) ،والقدرة الاسمية للمحطة: (76.7) كيلووات ، وعدد الألواح الشمسية: (124) لوحًا كهروضوئيًا ، والقدرة الاسمية للوح الواحد: (620) وات بإجمالي الطاقة الكهربائية المولدة سنويًا: حوالي (166) ميجاوات•ساعة/سنة ، والعائد السنوي: حوالي (330) ألف جنيهًا مصريًا.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، وذلك من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، حيث تعد الجامعة كغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية شريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاث، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية ممّا يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في ملف التنمية المستدامة.