قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة جامعة بنها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.


واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي ، الجلسة بتقديم خالص الشكر للكليات وأفراد المجتمع المدني المشارك في زراعة ١٠٠ نخلة مثمرة بالحرم الجامعي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة  لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية ،وزيادة المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلي توفير بيئة جامعية تساعد الطلاب علي الإبداع والابتكار .


وأضاف أن جامعة بنها تسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة التي تقوم بها بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة في الجامعة وتحويلها لقيمة مضافة ذات مردود إيجابي علي البيئة ، في إطار حرصها على تحسين بيئة الحرم الجامعي .

ترشيد استهلاك الطاقة 

واستعرض رئيس الجامعة خلال الجلسة تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة الجامعة في  ضوء سعي الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة بمواصفات محطة خلايا شمسية كهروضوئية مربوطة على شبكة الكهرباء العمومية (Grid-Connected PV System) ،والقدرة الاسمية للمحطة: (76.7) كيلووات ، وعدد الألواح الشمسية: (124) لوحًا كهروضوئيًا ، والقدرة الاسمية للوح الواحد: (620) وات بإجمالي الطاقة الكهربائية المولدة سنويًا: حوالي (166) ميجاوات•ساعة/سنة ، والعائد السنوي: حوالي (330) ألف جنيهًا مصريًا.


وأكد  الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي  تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، وذلك من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، حيث تعد الجامعة كغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية شريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاث، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية ممّا يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في ملف التنمية المستدامة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

Galaxy S25

تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق

أجهز ماك

بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

زوهو

زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد