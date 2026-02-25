عشان يطلع الكارنيه لازم نشوفه.. حلمي عبد الباقي يكشف عن شخصية تووليت

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، بصفته وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن هوية المغني الشهير "توو ليت"، والذي أثارت جدلا خلال الأشهر الماضية.



قال حلمي عبد الباقي خلال لقائه ببرنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": "قابلته شخصيًا وهو حد كويس، أي حد بيعمل حاجة جديدة وتنجح فالنجاح ده بتاع ربنا مش بقوة الصوت.. وأنا بحب أي حد ناجح، عشان يطلع كارنيه النقابة لازم نشوفه، فلما جه وكشف عن حقيقته كان لذيذ.. هو خفاجي".



كما أكد حلمي عبد الباقي أنه لا يتابع الراب في مصر بشكل جيد ولا يعرف من هو ليجي سي، قائلا: معرفوش بصراحة، أنا مش متابع الراب أوي ماليش فيه أوي.



وتحدثت حلمي عبد الباقي عن خلافه مع المطرب تامر عاشور بسبب أغنية أصعب فراق التي لحنها الأخير، وقام بنشرها عبر السوشيال ميديا بصوته، قائلًا: زعلت من تامر عاشور لما لحن لي اغنية أصعب طريق وبعدين نزلها بصوته على السوشيال ميديا، كنت في الحج واتفاجئت من عيالي انه نشرها، وكنت بتضايق لما يتقالي هي بتاعتك ولا بتاعته، مع اني لما نزلتها بصوتي اتشافت كويس جدا والناس حبتها، وهو اعتذرلي وشخص محترم.