كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ ثامنِ ليالي شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، حيث صدحت آياتُ الذكر الحكيم في رحاب بيوت الله، وتعانقت نغمات التلاوة العطرة مع قلوب المصلين في مشهدٍ روحاني يجسد عظمة الشهر الفضيل ومكانة القرآن الكريم في النفوس.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ فضيلة الشيخ محمد رجب خليفة والشيخ رضا محمد رضا المصلين، وتشرّف المسجد بابتهالات روحانية مؤثرة للشيخ عبد اللطيف وهدان، أضفت على الليلة نفحاتٍ إيمانية زادت القلوب صفاءً وخشوعًا.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ فضيلة الشيخ عطية الله رمضان، فيما أمَّ فضيلة الشيخ أبو بكر السيد بمسجد العزيز الحكيم، وجاءت التلاوات نديةً عامرة بحسن الأداء وجمال الترتيل.

كما أمَّ فضيلة الشيخ محمد سعيد عبد العليم بمسجد السيدة نفيسة، وأمَّ فضيلة الشيخ محمد وفيق بمسجد النصر، فيما أمَّ فضيلة الشيخ أحمد شفيق بمسجد مصر، وأمَّ فضيلة الشيخ محمود النجار بمسجد عمرو بن العاص، في ليلةٍ ازدانت بتلاوات خاشعة جمعت بين جمال الصوت وصدق الأداء.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.