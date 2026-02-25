محامي هيفاء وهبي: من حقها الغناء في مصر وقتما شاءت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صرح المستشار  شريف حافظ محامي النجمه هيفاء وهبي  من انه وبناء على ما قضت به محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والمقامة من  موكلته هيفاء وهبي ضد نقيب المهن بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية وبإلغاء القرار المطعون فيه.

وتابع: مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  فأنه يحق لها الغناء في مصر وقتما شاءت حتى في حالة طعن النقابة على الحكم فإن الطعن لا يوقف التنفيذ عملًا بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك."


واختتم المستشار شريف حافظ ان خاسر الدعوى وهي نقابة الموسيقين  قد طعن على الحكم الصادر لصالح موكلته  النجمة هيفاء وهبي بمنحها تصاريح الغناء في مصر  امام المحكمة الادارية العليا وتحدد لنظرها جلسة ١ يونيو  ولكن ذلك الطعن لا يوقف التنفيذ.

