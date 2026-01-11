فنان شهير يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار

هنأ عمرو محمود ياسين منتخب مصر عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية .

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»:«ألف مبروك يا مصريين، ومبروك لحسام حسن اللي بيتحارب بس، ومبروك لمحمد صلاح اللي حارق ناس كتير وأثبت إنه لاعب عالمي وبطل».

حسام حسن.. الرجل الذي أعاد بريق المنتخب المصري.. تأهل بنجومه للمربع الذهبي وينافس على لقب أمم أفريقيا 2025

بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب مصر على كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية عاد اسم حسام حسن ليتصدر المشهد بقوة ليس فقط كمدير فني يقود الفراعنة بثبات بل كأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الكرة المصرية لاعبًا ومدربًا في مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات.

منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني قدم حسام حسن سجلا رقميا يعكس حالة الاستقرار والتطور الواضح في أداء منتخب مصر .

حصيلة قوية مع منتخب مصر بالأرقام

وخاض المنتخب تحت قيادته 24 مباراة منها 19 مباراة رسمية و5 مباريات ودية حقق خلالها:

16 انتصارًا

6 تعادلات

هزيمتان فقط

وسجل لاعبو المنتخب 39 هدفًا بينما استقبلت شباك الفريق 16 هدفًا في مؤشر واضح على التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.