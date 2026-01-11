حسام حسن.. الرجل الذي أعاد بريق المنتخب المصري.. تأهل بنجومه للمربع الذهبي وينافس على لقب أمم أفريقيا 2025

بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب مصر على كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية عاد اسم حسام حسن ليتصدر المشهد بقوة ليس فقط كمدير فني يقود الفراعنة بثبات بل كأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الكرة المصرية لاعبًا ومدربًا في مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات.

منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني قدم حسام حسن سجلا رقميا يعكس حالة الاستقرار والتطور الواضح في أداء منتخب مصر .

حصيلة قوية مع منتخب مصر بالأرقام

وخاض المنتخب تحت قيادته 24 مباراة منها 19 مباراة رسمية و5 مباريات ودية حقق خلالها:

16 انتصارًا

6 تعادلات

هزيمتان فقط

وسجل لاعبو المنتخب 39 هدفًا بينما استقبلت شباك الفريق 16 هدفًا في مؤشر واضح على التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.

حلوان.. نقطة الانطلاق الأولى

ولد حسام حسن في 10 أغسطس 1966 بمدينة حلوان وهناك بدأت ملامح الحلم قبل أن ينضم مع شقيقه التوأم إبراهيم حسن إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

تدرج العميد بين فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول قبل إتمامه عامه الثامن عشر ليستمر داخل القلعة الحمراء حتى عام 1991 ويبدأ في لفت الأنظار كأحد أبرز المهاجمين في الكرة المصرية.

بداية الأسطورة الدولية

فرض حسام حسن نفسه سريعًا داخل صفوف المنتخب الوطني وكان أحد أبطال التأهل التاريخي إلى كأس العالم 1990 بعدما سجل الهدف الحاسم أمام الجزائر في ختام التصفيات وسط حضور جماهيري تجاوز 120 ألف متفرج باستاد القاهرة.

وفي مونديال إيطاليا قدّم العميد أداءً لافتا وكان سببًا مباشرًا في ركلة الجزاء التي سجل منها مجدي عبدالغني الهدف المصري الوحيد في البطولة أمام هولندا.

محطات احترافية

خاض حسام حسن عدة تجارب احترافية خارج مصر أبرزها مع باوك اليوناني ونوشاتيل السويسري قبل أن يعود مجددًا

ولعب حسام حسن في كل المنتخبات المصرية بجميع مراحلها السنية من الناشئين والشباب والأول الذي تم ضمه لأول مرة عام 1985 وكان ظهوره الأول في مباراة ودية أمام النرويج.

رحلته مع المنتخبات

شارك حسام حسن في 177 مباراة دولية وسجل 69 هدفا، وبخلاف هدفه الشهير في مرمى الجزائر بتصفيات مونديال 1990، كان العميد ضمن قائمة المنتخب المصري التي توجت بأمم أفريقيا عام 1986، لكنه لم يشارك خلال رحلة الفريق نحو الفوز باللقب سوى في دقائق معدودة أمام المنتخب السنغالي في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية.

وتقمص حسام حسن دور البطولة خلال حملة منتخب مصر نحو الفوز بأمم أفريقيا عام 1998 ببوركينا فاسو، بعدما أحرز 7 أهداف في مشوار الفريق بتلك النسخة، ليحصل على لقب الهداف خلالها بالاشتراك مع الجنوب أفريقي بينيديكت مكارثي.

وعاد حسام حسن ليحمل كأس الأمم الأفريقية من جديد عام 2006، لتكون خير ختام لمشواره الحافل مع منتخب مصر، ورغم جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات، فإنه سجل هدفا بتلك النسخة في مرمى الكونغو الديمقراطية بدور الثمانية

وخلال تواجده داخل المستطيل الأخضر، توج حسام حسن بكأس العرب عام 1992 في سوريا مع المنتخب المصري، الذي نال معه ذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987 بكينيا، كما حصل على لقب الدوري المصري الممتاز 11 مرة مع الأهلي وثلاث مرات مع الزمالك.

بطولاته مع الاندية

كما فاز بكأس مصر 5 مرات بينهم مرة مع الزمالك و4 مع الأهلي ولقبي السوبر المصري وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات مع الأهلي، ومرتين دوري أبطال أفريقيا بواقع مرة مع الفريق الأحمر ومثلها مع نظيره الأبيض.

وتوج أيضا بلقبي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري وأبطال الكأس مع الأهلي، ولقبي سوبر عربي ولقب البطولة الأفروآسيوية مع الفريق ذاته، وتوج بدوري أبطال العرب وكأس السوبر المصري السعودي مع الزمالك، والدوري الإماراتي مع العين.

القاب شخصية

وعلي صعيد الألقاب الشخصية، توج حسام بلقب عميد لاعبي العالم عام 2001 كأكثر لاعبي الكرة مشاركة في المباريات الدولية في ذلك الوقت، بجانب هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال أفريقيا وأفضل لاعب في مصر وضمن أفضل لاعبي القارة الإفريقية أخر 50 عاما من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

المدرب حسام حسن

وعقب اعتزاله اللعب اتجه حسام حسن لمجال التدريب، حيث تولي الإدارة الفنية لعدد من الأندية من بينها الزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والإسماعيلي ومنتخب الأردن.

وفي السادس من فبراير 2024، تقرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل من منصبه عقب خروج الفريق من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا عام 2024 بكوت ديفوار، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وسرعان ما أعاد حسام حسن البريق للمنتخب المصري، الذي لم يجد أدنى صعوبة في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وتربع منتخب مصر على القمة برصيد 14 نقطة عقب تحقيقه 4 انتصارات وتعادلين، دون أن يتلقى أي خسارة، متفوقا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

وسار حسام حسن على نفس النهج مع منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث جاء في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، برصيد 26 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، عقب تحقيقه 8 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي خسارة.