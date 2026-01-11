قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت يوجه رسالة لـ مهاجمي حسام حسن

حسام حسن
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت رسالة لـ مهاجمي الكابتن حسام حسن.

حسام حسن.. ياريت تسكتوا 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يا ريت بقى كل الناس اللي كانت بتهاجم حسام حسن وتنتقده يسكتوا بقى شوية ويعترفوا بغلطهم ويعتذروا سواء إعلاميين او محللين او جماهير. من زمان طالبت ان حسام حسن يمسك المنتخب ومن اول يوم ساندته ووقفت معاه وكنت واثق فيه ووقفت ضد التيار والحمد لله رفع راسي ومخذلنيش".

أشاد خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، مؤكدًا أن جميع اللاعبين ظهروا بصورة مميزة وقدموا مباراة قوية تعكس شخصية الفراعنة في البطولات الكبرى.

وأكد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن حسام حسن يُعد مدربًا كبيرًا وقائدًا عظيمًا، مشيرًا إلى أنه يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة وسوف يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر حتى كأس العالم، خاصة أنه أحد نجوم القارة السمراء وهداف سابق لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف خالد الغندور أن حسام حسن تحمل ضغوطًا كبيرة خلال مشواره مع المنتخب الوطني، وتحمل ما يفوق طاقة أي مدرب في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن المدرب الوطني قادر على تحقيق المطلوب إذا استمر الدعم والثقة.

كما أشار إلى القيمة الكبيرة لمحمد صلاح، واصفًا إياه باللاعب العالمي، لافتًا إلى تسجيله أربعة أهداف وتأثيره الواضح، مع التأكيد على أن قوة المنتخب لا تعتمد على فرد واحد بل على المنظومة كاملة بقيادة حسام حسن.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

وليد الشامي

طال الفراق.. وليد الشامي يطرح الجزء الأول من ألبومه الجديد

راغب علامة يهنئ نجله بعيد ميلاده برسالة مؤثرة عبر إنستجرام

برسالة مؤثرة .. راغب علامة يُهنئ نجله بعيد ميلاده عبر إنستجرام

عمرو عبد الجليل يحتفل بعيد ميلاده وسط فريق عمل "السرايا الصفرا

عمرو عبد الجليل يحتفل بعيد ميلاده وسط فريق عمل السرايا الصفرا

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

