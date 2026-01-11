قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-1-2026
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
تطورات ساخنة في الشرق الأوسط.. روبيو ونتنياهو يتباحثان الأزمة الإيرانية
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم
عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف
استراتيجية العُمق والانغلاق.. حسن مصطفى يكشف سر مشاركة مصطفى محمد في آخر المباريات
بعيدًا عن الخرافات.. لماذا يشعر غالبية الناس بظاهرة «الديجافو»؟ | خبيرة تجيب
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مُبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
لقاء «مصري - باكستاني» في جدة لدعم الاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استراتيجية العُمق والانغلاق.. حسن مصطفى يكشف سر مشاركة مصطفى محمد في آخر المباريات

مصطفي محمد
مصطفي محمد
علا محمد

قال حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن نجح في التعامل بشكل ذكي مع مباراة كوت ديفوار، من خلال غلق منطقة العمق وتقليل المساحات أمام المنافس.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: «حسام حسن أغلق العمق أمام كوت ديفوار، خاصة أن التغطية العكسية على الأطراف لم تكن الأفضل، وعندما لعبنا بخمسة لاعبين في خط الدفاع تمكنا من إغلاق المساحات وتقارب الخطوط، وهو ما ساعدنا على اللعب بشكل جماعي والقدرة على الهجوم».

وأضاف: «تواجد حمدي فتحي في وسط الملعب منح قوة كبيرة للمنتخب، بعدما كان مروان عطية يتحمل العبء وحده في الفترات الماضية، وهناك روح واضحة بين اللاعبين، كما أن محمد صلاح قدم دورًا دفاعيًا مهمًا في الشوط الثاني، وهو أمر إيجابي للغاية».

واختتم حسن مصطفى تصريحاته بالحديث عن مشاركة مصطفى محمد، مؤكدًا أنها جاءت لأسباب تكتيكية مرتبطة بالكرات الثابتة، قائلًا: «أنا أعلم سر دفع حسام حسن بمصطفى محمد في نهاية المباراة بسبب الكرات الثابتة سواء لنا أو علينا، لأنه لاعب مميز في هذا الجانب، رغم أن طريقة لعب مصطفى قد لا تتناسب تمامًا مع أسلوب حسام حسن الذي لا يعتمد على العرضيات».

حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن حسام حسن كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

وزارة المالية

غدا.. الحكومة تعلن طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يومًا بـ75 مليار جنيه

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: صناعة الدواء ركيزة أساسية للأمن الصحي

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 10-1-2026

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد