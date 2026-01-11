استراتيجية العُمق والانغلاق.. حسن مصطفى يكشف سر مشاركة مصطفى محمد في آخر المباريات

قال حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن نجح في التعامل بشكل ذكي مع مباراة كوت ديفوار، من خلال غلق منطقة العمق وتقليل المساحات أمام المنافس.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: «حسام حسن أغلق العمق أمام كوت ديفوار، خاصة أن التغطية العكسية على الأطراف لم تكن الأفضل، وعندما لعبنا بخمسة لاعبين في خط الدفاع تمكنا من إغلاق المساحات وتقارب الخطوط، وهو ما ساعدنا على اللعب بشكل جماعي والقدرة على الهجوم».

وأضاف: «تواجد حمدي فتحي في وسط الملعب منح قوة كبيرة للمنتخب، بعدما كان مروان عطية يتحمل العبء وحده في الفترات الماضية، وهناك روح واضحة بين اللاعبين، كما أن محمد صلاح قدم دورًا دفاعيًا مهمًا في الشوط الثاني، وهو أمر إيجابي للغاية».

واختتم حسن مصطفى تصريحاته بالحديث عن مشاركة مصطفى محمد، مؤكدًا أنها جاءت لأسباب تكتيكية مرتبطة بالكرات الثابتة، قائلًا: «أنا أعلم سر دفع حسام حسن بمصطفى محمد في نهاية المباراة بسبب الكرات الثابتة سواء لنا أو علينا، لأنه لاعب مميز في هذا الجانب، رغم أن طريقة لعب مصطفى قد لا تتناسب تمامًا مع أسلوب حسام حسن الذي لا يعتمد على العرضيات».