ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته

علّق الفنان محمد هنيدي على فوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في أمم إفريقيا.

وكتب هنيدي في منشوره عبر موقع فيسبوك: "تم ترويض الأفيال بنجاح، متعودين… مبرووووك لمصر".

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

سجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

سجل رامي ربيعة الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 32، لتصبح النتيجة 2-0 لمصر.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

أهداف كوت ديفوار

سجل أحمد فتوح هدف كوت ديفوار الأول بعد تحويله كرة عرضية بالخطأ في مرماه، لم يستطع التعامل معها بشكل جيد، لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

سجل جويلا دوي الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة 73، بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال، الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.