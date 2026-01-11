قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها
لا تنساقوا وراء الشائعات|«العامة للعاملين بالبترول»: الكيان النقابي «خط أحمر».. وسنواجه حملات التشويه
مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط
«النبراوي» يُعلن طرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين خلال 3 أشهر
صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد
ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته
بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
رباعية الدفع .. سكودا تكشف النقاب عن كودياك RS الرياضية
حُكم صلاة من نسي سجود السهو ومتى يكون واجبًا؟ .. الموقف الشرعي
جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته

محمد هيندي
محمد هيندي
علا محمد

علّق الفنان محمد هنيدي على فوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في أمم إفريقيا.

وكتب هنيدي في منشوره عبر موقع فيسبوك: "تم ترويض الأفيال بنجاح، متعودين… مبرووووك لمصر".

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

سجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

سجل رامي ربيعة الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 32، لتصبح النتيجة 2-0 لمصر.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

أهداف كوت ديفوار

سجل أحمد فتوح هدف كوت ديفوار الأول بعد تحويله كرة عرضية بالخطأ في مرماه، لم يستطع التعامل معها بشكل جيد، لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

سجل جويلا دوي الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة 73، بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال، الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

الفنان محمد هنيدي منتخب مصر منتخب كوت ديفوار أمم أفريقيا نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

الشاب المتوفى

رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

ترشيحاتنا

قفزة قياسية في أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 10 يناير 2026

قفزة قياسية في أسعار الذهب بمصر اليوم 10 يناير 2026

مصنع الخانكة

البيئة: دعم أنشطة إنتاج السماد ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بمصنع الخانكة

التصالح في مخالفات البناء

سعر التصالح في مخالفات البناء وأخر موعد للتقديم

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد