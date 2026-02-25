سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف النسخة الثانية من مجلة سفارة السنغال

أهدت سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة إلى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، نسخة من العدد الثاني للمجلة الإخبارية التي تصدرها السفارة باللغة العربية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتواصل الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجَّهه سعادة الدكتور كيموكو دياكيتي - سفير جمهورية السنغال لدى جمهورية مصر العربية، إلى وزير الأوقاف، أعرب فيه عن تشرفه بإهداء النسخة العربية من العدد الثاني لمجلة السفارة، مؤكدًا تقديره العميق للعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السنغال، وحرص الجانبين على دعم مجالات التعاون الثقافي والديني والفكري، بما يعزز مسارات العمل المشترك في القارة الإفريقية.