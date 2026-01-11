قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
رياضة

الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد الفنان فتوح أحمد، أن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار كانت قوية، موضحًا أن الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.

وقال «فتوح» في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "مواجهة مصر وكوت ديفوار كانت مباراة أعصاب ونجحنا في التعامل بشكل مثالي في هذا اللقاء، وحسام حسن أجاد في إدارة المباراة بشكل مميز".

وأضاف: "السنغال أسهل لمصر من كوت ديفوار ونستطيع اللعب أمامهم بشكل مميز وهم يتميزون بالسرعات فقط".

وأوضح: "كنت أتمنى تأهل الجزائر ولكن المنتخب النيجيري قوي للغاية ويجب على المغرب أن يبدأوا التجهيز من الآن".

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

