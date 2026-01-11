احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

علّق المُعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي على فوز منتخب مصر على كوت ديفوار.

وكتب «البلوشي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "من قلب قاهرة المعز، وسط أهلها الطيبين، عشنا فرحة حقيقية واستمتعنا سويًا بتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي.

أجواء جميلة ومميزة، ضحكة وفرحة من القلب.

ألف مبروك لمنتخب مصر وللجمهور المصري التأهل المستحق."

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة، لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ليحولها في مرمى كوت ديفوار.