فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار

أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن فرحة الجماهير المصرية تمثل له قيمة خاصة ودافعًا كبيرًا لمواصلة المشوار في البطولة.

وقال صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إنه سعيد بالفوز وبلوغ دور الأربعة، وممتن لتواجده وسط هذا الجيل من لاعبي المنتخب، مضيفًا: «فخور بارتداء قميص منتخب مصر، وكل اللاعبين مُقدِّرون حجم هذا القميص والمسؤولية الملقاة على عاتقهم».

وأضاف قائد الفراعنة أن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة يُعد تتويجًا لمجهود الفريق بالكامل، مؤكدًا أن الأداء الجماعي كان العامل الأهم في تحقيق الفوز. وأشاد بلاعبي منتخب كوت ديفوار، واصفًا إياهم بالمنتخب الكبير الذي يضم عناصر مميزة.

وأوضح “صلاح” أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كبارًا، سواء المحترفين في أوروبا أو المتواجدين في الدوري المصري، مؤكدًا أن الجميع يقاتل دائمًا من أجل الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتحدّث نجم المنتخب عن أجواء المعسكر الحالي، قائلًا: «هذا المعسكر هو الأفضل في حياتي الكروية، والجميع داخل المنتخب أسرة واحدة، بداية من الجهاز الفني وحتى اللاعبين». كما أعرب عن سعادته بالعمل مع الكابتن حسام حسن، مشيرًا إلى أن طموحه الأكبر هو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، رغم تحقيقه معظم البطولات خلال مسيرته.

واختتم محمد صلاح تصريحاته بتوجيه الشكر إلى المغرب على حسن التنظيم واستضافة البطولة بصورة مميزة.