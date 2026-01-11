قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكولومبي يدعو لتأسيس جيش لاتيني مشترك لمكافحة المخدرات
سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-1-2026
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
تطورات ساخنة في الشرق الأوسط.. روبيو ونتنياهو يتباحثان الأزمة الإيرانية
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم
عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف
استراتيجية العُمق والانغلاق.. حسن مصطفى يكشف سر مشاركة مصطفى محمد في آخر المباريات
بعيدًا عن الخرافات.. لماذا يشعر غالبية الناس بظاهرة «الديجافو»؟ | خبيرة تجيب
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مُبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
لقاء «مصري - باكستاني» في جدة لدعم الاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مُبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أشاد علي محمد علي، المعلق الرياضي، بالأداء القوي لمنتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا مباراة أكثر من رائعة على المستويين الفني والبدني.


وقال علي محمد علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور إن بطولة كأس أمم أفريقيا تشهد مستويات قوية للغاية، مشيرًا إلى أن تنظيم المغرب للبطولة جاء «أكثر من رائع».

وأضاف علي محمد علي أن منتخب مصر ظهر بتنظيم مميز داخل الملعب أمام كوت ديفوار، موضحًا: «لا يوجد منتخب يملك روح وقلب مثل الفراعنة، وحسام حسن تفوق على نفسه في هذه المباراة ومنح اللاعبين روحًا وحماسًا عاليين جدًا».

وأكد إعجابه الشديد بالروح القتالية حتى اللحظات الأخيرة التي ظهر بها لاعبو المنتخب.

وتحدث المعلق الرياضي عن بعض العناصر المميزة في اللقاء، حيث أثنى على مستوى إمام عاشور واصفًا ما قدمه بالمباراة الرائعة، كما أكد أنه ينتظر الكثير من محمد الشناوي مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المغرب مرشح بقوة للتتويج بلقب أمم أفريقيا إلى جانب منتخب مصر، في ظل الأداء القوي لكلا المنتخبين.

علي محمد علي المعلق الرياضي لمنتخب مصر كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

أستون فيلا

أستون فيلا يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

رمضان صبحي

وفاة خال محمد رمضان.. تفاصيل

المصري البورسعيدي

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد