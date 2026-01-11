علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مُبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار

أشاد علي محمد علي، المعلق الرياضي، بالأداء القوي لمنتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا مباراة أكثر من رائعة على المستويين الفني والبدني.



وقال علي محمد علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور إن بطولة كأس أمم أفريقيا تشهد مستويات قوية للغاية، مشيرًا إلى أن تنظيم المغرب للبطولة جاء «أكثر من رائع».

وأضاف علي محمد علي أن منتخب مصر ظهر بتنظيم مميز داخل الملعب أمام كوت ديفوار، موضحًا: «لا يوجد منتخب يملك روح وقلب مثل الفراعنة، وحسام حسن تفوق على نفسه في هذه المباراة ومنح اللاعبين روحًا وحماسًا عاليين جدًا».

وأكد إعجابه الشديد بالروح القتالية حتى اللحظات الأخيرة التي ظهر بها لاعبو المنتخب.

وتحدث المعلق الرياضي عن بعض العناصر المميزة في اللقاء، حيث أثنى على مستوى إمام عاشور واصفًا ما قدمه بالمباراة الرائعة، كما أكد أنه ينتظر الكثير من محمد الشناوي مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المغرب مرشح بقوة للتتويج بلقب أمم أفريقيا إلى جانب منتخب مصر، في ظل الأداء القوي لكلا المنتخبين.