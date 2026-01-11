قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد
«سيعوضك العوض الجميل».. أول تعليق من مصطفى محمد بعد مشاركته آخر مباريات منتخب مصر
مصر وفلسطين تبحثان تنفيذ خطة غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية
حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم
يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا
دعماً لوحدة وسيادة الصومال … وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي
مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة
غرامة تصل لـ مليون جنيه عقوبة تهريب امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية|تفاصيل
تصعيد مُرتقب .. نيويورك تايمز: خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب إيران
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

علق اللاعب وسام أبو علي بعد هدف رامي ربيعه لاعب منتخب مصر وصعود المنتخب لنصف نهائي أمم افريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار 3-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات دور ربع نهائي من البطولة.

وشارك وسام أبو علي فيديو لهدف رامي  ربيعة على كوت ديفوار وعلق قائلاً :"يا رجل ".


 

نجح منتخب مصر  في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

وسجل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

وسام أبو علي رامي ربيعه منتخب مصر نصف نهائي أمم افريقيا كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

ارشيفية

غدا| استكمال محاكمة 89 متهما في قضية داعش مدينة نصر

أرشيفية

رضخوا للشيطان .. ننشر نص أمر إحالة المتهمين بقـ.ـتل شخص من ذوي الإعاقة بالجيزة

مخدرات

ننشر حيثيات الحكم بالمؤيد على 3 متهمين بحيازة المخدرات في الجيزة

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد