«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر

أشاد خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، مؤكدًا أن جميع اللاعبين ظهروا بصورة مميزة وقدموا مباراة قوية تعكس شخصية الفراعنة في البطولات الكبرى.

وأكد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن حسام حسن يُعد مدربًا كبيرًا وقائدًا عظيمًا، مشيرًا إلى أنه يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة وسوف يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر حتى كأس العالم، خاصة أنه أحد نجوم القارة السمراء وهداف سابق لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف خالد الغندور أن حسام حسن تحمل ضغوطًا كبيرة خلال مشواره مع المنتخب الوطني، وتحمل ما يفوق طاقة أي مدرب في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن المدرب الوطني قادر على تحقيق المطلوب إذا استمر الدعم والثقة.

كما أشار إلى القيمة الكبيرة لمحمد صلاح، واصفًا إياه باللاعب العالمي، لافتًا إلى تسجيله أربعة أهداف وتأثيره الواضح، مع التأكيد على أن قوة المنتخب لا تعتمد على فرد واحد بل على المنظومة كاملة بقيادة حسام حسن.