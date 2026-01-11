قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد
«سيعوضك العوض الجميل».. أول تعليق من مصطفى محمد بعد مشاركته آخر مباريات منتخب مصر
مصر وفلسطين تبحثان تنفيذ خطة غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية
حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم
يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا
دعماً لوحدة وسيادة الصومال … وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي
مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة
غرامة تصل لـ مليون جنيه عقوبة تهريب امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية|تفاصيل
تصعيد مُرتقب .. نيويورك تايمز: خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب إيران
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة
رياضة

«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أشاد خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، مؤكدًا أن جميع اللاعبين ظهروا بصورة مميزة وقدموا مباراة قوية تعكس شخصية الفراعنة في البطولات الكبرى.

وأكد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن حسام حسن يُعد مدربًا كبيرًا وقائدًا عظيمًا، مشيرًا إلى أنه يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة وسوف يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر حتى كأس العالم، خاصة أنه أحد نجوم القارة السمراء وهداف سابق لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف خالد الغندور أن حسام حسن تحمل ضغوطًا كبيرة خلال مشواره مع المنتخب الوطني، وتحمل ما يفوق طاقة أي مدرب في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن المدرب الوطني قادر على تحقيق المطلوب إذا استمر الدعم والثقة.

كما أشار إلى القيمة الكبيرة لمحمد صلاح، واصفًا إياه باللاعب العالمي، لافتًا إلى تسجيله أربعة أهداف وتأثيره الواضح، مع التأكيد على أن قوة المنتخب لا تعتمد على فرد واحد بل على المنظومة كاملة بقيادة حسام حسن.

خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق منتخب مصر كوت ديفوار الفراعنة حسام حسن

