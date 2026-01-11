قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أفضل لاعب في منتخب مصر

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن منتخب مصر .

افضل لاعب في منتخب مصر 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللاعب الأفضل في المنتخب المصري في البطولة حتى الأن هو".

وكان قد حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

