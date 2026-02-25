محافظ القاهرة: نعمل على القضاء على الأسواق العشوائية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير أسواق حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن.



وأوضح محافظ القاهرة ، انه يتم نقل الباعة الجائلين داخل الأسواق الجديدة للحافظ على ما تم من تطوير يستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إزالة سوق المنهل العشوائي بمدينة نصر.

كما تم افتتاح سوقي الأمل والمنهل بمدينة نصر واللذين أقامهما صندوق تحيا مصر.

وأضاف محافظ القاهرة إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

واضاف محافظ القاهرة أن الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل تدنى مستوى النظافة و فقدان اشتراطات الصحة والسلامة وعدم التنظيم ، كما ساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفرت لهم أماكن لشراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة فى أماكن آمنة ومنظمة ونظيفة.