قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: نعمل على القضاء على الأسواق العشوائية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير أسواق حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن.

وأوضح محافظ القاهرة ، انه يتم نقل الباعة الجائلين داخل الأسواق الجديدة للحافظ على ما تم من تطوير يستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إزالة سوق المنهل العشوائي بمدينة نصر.

كما تم افتتاح سوقي الأمل والمنهل بمدينة نصر واللذين أقامهما صندوق تحيا مصر.

وأضاف محافظ القاهرة إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين،  مثمنًا دور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى  بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

واضاف محافظ القاهرة أن  الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل تدنى مستوى النظافة و فقدان اشتراطات الصحة والسلامة وعدم التنظيم ، كما ساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفرت لهم أماكن لشراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة فى أماكن آمنة ومنظمة ونظيفة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسواق العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

اجتماع اللجنة المجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة المجمعية لذوي الإعاقة تعقد اجتماعها بالمقر البابوي بالأنبا رويس

فاروق حسني خلال زيارة تركي آل الشيخ

فاروق حسني بعد زيارة تركي آل الشيخ لمنزله: سعدت اليوم كثيرا

الأعلى للإعلام

رئيس الأعلى للإعلام يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية لتقييم موسم الدراما الرمضاني

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد