أحمد موسى: زيارة تركي آل الشيخ لفاروق حسني تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المستشار تركي آل الشيخ حرص على زيارة الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في منزله، في لفتة تعكس عمق التقدير المتبادل بين الجانبين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العلاقات بين "مصر والسعودية" علاقات متميزة وراسخة، مؤكدا أن زيارة المستشار تركي آل الشيخ لمصر تحمل أهمية خاصة، لاسيما في ظل الاهتمام المتبادل بالرموز الثقافية والفنية.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن تكريم فاروق حسني في السعودية كان حدثًا مهمًا، ويعكس تقديرًا حقيقيًا لمن أثروا الحياة الثقافية في مصر، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل رسالة تقدير لرموز الإبداع المصري وتعزيزًا لأواصر التعاون الثقافي بين البلدين.