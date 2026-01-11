سيطرة مصرية على تشكيل أفضل اللاعبين فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

سيطر لاعبو منتخب مصر على تشكيل الأفضل في دور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وتواجد 4 لاعبين من منتخب مصر في تشكيل الأفضل في ربع نهائي أمم أفريقيا وهم رامي ربيعة وإمام عاشور وحمدي فتحي وعمر مرموش

وجاء تشكيل الأفضل كالتالي :

يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.