قبل رأس حسام حسن.. احتفال مختلف من محمد سعدون الكواري بفوز مصر

هنأ محمد محمد سعدون الكواري، مقدم البرامج بقنوات “بي إن سبورتس القطرية”، منتخبي مصر والمغرب على تأهلهما إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، مشيدًا بمستوى الفراعنة في ربع النهائي.

وقال الكواري إنه سعيد بتقديم ستوديو مباراة مصر وكوت ديفوار برفقة النجوم هيثم فاروق، وائل جمعة، وجيريمي نجيتاب، مشيرًا إلى موقف طريف أثناء البث، حيث حاول تقبيل رأس الكابتن حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية ومدرب المنتخب، احتفالًا بثقته في نجاحه قبل بداية البطولة، وامتنانًا لمسيرته الرياضية المميزة.

وأضاف: “كرياضي أفرح من القلب لنجاح أي شخص رياضي بعد نهاية مشواره، خاصة إذا كان أسطورة وصاحب قلب طيب مثل الكابتن حسام. مبروك يا حبايبنا المصريين والمغاربة، ونتمنى أن نشهد نهائيًا عربيًا خالصًا”.

احتفال خاص تقديرًا للعميد.. مقدم البرامج في قنوات بي إن سبورتس محمد سعدون الكواري يقبّل حسام حسن على شاشة التلفاز بعد تقدم #مصر على كوت ديفوار في أمم إفريقيا pic.twitter.com/gmwPBFGDhV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 11, 2026

وعلى الملعب، نجح منتخب مصر في تأكيد قوته الإفريقية بعد فوزه على كوت ديفوار 3-2 في ربع النهائي على ملعب أغادير مساء السبت، سجل أهداف الفراعنة كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الفوز، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليواجه منتخب السنغال في نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة ستحدد أحد طرفي المباراة النهائية.