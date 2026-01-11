قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
رياضة

قبل رأس حسام حسن.. احتفال مختلف من محمد سعدون الكواري بفوز مصر

إسراء أشرف

هنأ محمد محمد سعدون الكواري، مقدم البرامج بقنوات “بي إن سبورتس القطرية”، منتخبي مصر والمغرب على تأهلهما إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، مشيدًا بمستوى الفراعنة في ربع النهائي.

وقال الكواري إنه سعيد بتقديم ستوديو مباراة مصر وكوت ديفوار برفقة النجوم هيثم فاروق، وائل جمعة، وجيريمي نجيتاب، مشيرًا إلى موقف طريف أثناء البث، حيث حاول تقبيل رأس الكابتن حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية ومدرب المنتخب، احتفالًا بثقته في نجاحه قبل بداية البطولة، وامتنانًا لمسيرته الرياضية المميزة.

وأضاف: “كرياضي أفرح من القلب لنجاح أي شخص رياضي بعد نهاية مشواره، خاصة إذا كان أسطورة وصاحب قلب طيب مثل الكابتن حسام. مبروك يا حبايبنا المصريين والمغاربة، ونتمنى أن نشهد نهائيًا عربيًا خالصًا”.

وعلى الملعب، نجح منتخب مصر في تأكيد قوته الإفريقية بعد فوزه على كوت ديفوار 3-2 في ربع النهائي على ملعب أغادير مساء السبت، سجل أهداف الفراعنة كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الفوز، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليواجه منتخب السنغال في نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة ستحدد أحد طرفي المباراة النهائية.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

