أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

طرحت النجمة الكبيرة أنغام ، أغنيتها الجديدة "الحب حاله" بشكل حصري عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وهي من كلمات وألحان رزام Rozam، وتوزيع Cheche Alara، وميكس وماستر طارق مدكور، وتم تسجليها داخلها في أستوديو، East West Studios, Los.

ونجحت الأغنية بشكل كبير بعد طرحها بساعات قليلة عبر وسائل الديجتال المختلفة، ودخلت ضمن قائمة التريند وكانت الأكثر استماعاً، وذلك عبر موقع يوتيوب، وخلال ساعات تخطت الـ 2 مليون مشاهدة، بجانب تصدرها باقى المنصات وتفاعل معها الجمهور.

حفلات أنغام

يذكر أن المطربة أنغام أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا مؤخرا في المملكة العربية السعودية، في ليلة رأس السنة 2026، بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو أنت مين"، "سانده عليك"، "اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

كما شاركت المطربة العالمية توني بركستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الذي نظمته شركة «Benchmark» وبرعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ونقلته إذاعة «نجوم إف إم».