بعد ساعات من التعاملات المسائية.. الذهب يستقر عند 7410 جنيهات اليوم

يشهد سعر الذهب في مصر استقراراً مع منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 14-3-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية وذلك منذ ساعات من بدء التداولات المسائية.

سعر الذهب اليوم

ويستمر استقرار سعر الذهب داخل الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

الذهب ينخفض في أول التعاملات المسائية

مع أول تعاملات مساء اليوم السبت؛ فقد سعر الذهب ما يقارب من 70 جنيهًا من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7410 جنيهات.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8468 جنيهات للشراء و 8411 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7763 جنيهات للشراء و 7710 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7410 جنيهات للشراء و 7360 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6351 جنيهًا للشراء و 6308 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 59.28 ألف جنيه للشراء و 58.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5021 دولارًا للشراء و 5019 دولارا للبيع.