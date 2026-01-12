انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور

شهدت محافظة الاسماعيلية، اليوم، حادث انهيار منزل مكون من طابقين دون وقوع إصابات بشارع شل.



تلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو حي ثان إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

وأكدت مصادر مطلعة أن العقار كان خاليًا من السكان وقت الانهيار، ما أسهم في عدم وقوع خسائر بشرية، فيما تم فصل المرافق من مياه وكهرباء وغاز كإجراء احترازي، وبدأت أعمال رفع الأنقاض لتسيير الحركة المرورية بالشارع.

وشرعت الأجهزة المختصة في فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، مع إعداد تقرير فني للوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.