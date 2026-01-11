بتأكل الكلاب.. الداخلية تكشف حقيقة إلقاء شخص مادة كاوية على وجه سيدة بالقطامية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين سيدة وأحد الأشخاص لقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالمنطقة محل سكنه والزعم بإلقائه مادة كاوية على وجهها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة من (ربة منزل "مصابة بإحمرار بالوجه ولا يوجد بها ثمة حروق") بتضررها من (مهندس بالمعاش – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسكب مياه عليها أثناء قيامها بإطعام الكلاب الضالة بإحدى الحدائق المطلة على مسكن المشكو فى حقه مما تسبب فى إصابتها المنوه عنها.

وبإستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله قرر بأن الشاكية إعتادت إطعام الكلاب بالمنطقة محل سكنه مما أدى لتزايد أعدادها وتعديهم على المواطنين ، وحال معاتبته لها قامت بالتعدى عليه بالسب فقام إثر ذلك بإلقاء بعض المياه عليها، وإتهم الشاكية بالتعدى عليه بالسب وتصويرها مقطع الفيديو المشار إليه متضمناً الزعم بإلقائه مادة كاوية عليها "على خلاف الحقيقة" نكاية فيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.






