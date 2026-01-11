سقوط لص بطاريات الدراجات النارية بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات دراجتين ناريتين من مدخل أحد العقارات بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد مالكى الدراجتين الناريتين (مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم)، وبسؤالهما قررا بقيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات الدراجتين ملكهما أثناء توقفهما بمدخل العقار محل سكنهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (كمية لمخدر الشابو – سلاح أبيض) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





