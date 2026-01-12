أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفدا من اتحاد الغرف التجارية المصرية، على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري الذي أقيم في العاصمة دمشق.

وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ومصر، حيث أكد الرئيس الشرع جاهزية بلاده للانطلاق في مرحلة جديدة من الاستثمار وإعادة البناء، في ظل المتغيرات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية.

ووجه الرئيس السوري تحية شكر وتقدير إلى الشعب المصري على احتضانه للاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، قائلا: أحب أن أتوجه بالشكر الكبير للشعب المصري على استقباله الحافل للسوريين خلال فترة الحرب".

وأشاد الشرع بكرم وشهامة المصريين، مؤكدا أن ما قدموه للسوريين ليس غريبا عن أخلاقهم، وأضاف: من أكثر الأماكن التي شعر فيها السوريون بالراحة كانت مصر، كانوا بين أهلهم".

وأشار الرئيس السوري إلى أن بلاده تجاوزت مراحل صعبة، خاصة بعد رفع العقوبات عنها، معتبرا أن هذه الخطوة فتحت أبوابا واسعة أمام التعاون والاستثمار، وأسهمت في تسريع عجلة التعافي الاقتصادي رغم تعقيدات المرحلة السابقة.