إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار

صعدت إيران من لهجتها الدبلوماسية، إذ استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، هوغو شورتر، احتجاجا على سماح السلطات البريطانية لمتظاهر بإزالة العلم الإيراني من مبنى السفارة الإيرانية في لندن.

وفي سياق متصل، وجه سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، اتهم فيها الولايات المتحدة بـ”التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والتحريض على العنف، وزعزعة استقرار البلاد”، بحسب ما أفادت وكالة “تسنيم” مساء الأحد.

وأكدت الرسالة أن القانون الدولي لا يجيز لأي دولة، تحت ذرائع حقوق الإنسان أو دعم الشعوب، التحريض على العنف أو إشاعة الفوضى داخل المجتمعات، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل “تحريفًا صارخًا للقانون الدولي” ولا يمكن استخدامها لتبرير التهديد أو السياسات التدخلية.

من جهة أخرى، كشفت “تسنيم” أن وزارة الخارجية الإيرانية سلمت السفير البريطاني رسالة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية ما وصفته بـ”الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن”.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت السلطات الإيرانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام تكريما لأرواح ضحايا أعمال العنف، فيما أشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في مراسم الحداد إلى جانب مجلس الوزراء، داعيا الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرة جماهيرية يوم الإثنين.