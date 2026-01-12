قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار

صعدت إيران من لهجتها الدبلوماسية، إذ استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، هوغو شورتر، احتجاجا على سماح السلطات البريطانية لمتظاهر بإزالة العلم الإيراني من مبنى السفارة الإيرانية في لندن.

وفي سياق متصل، وجه سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، اتهم فيها الولايات المتحدة بـ”التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والتحريض على العنف، وزعزعة استقرار البلاد”، بحسب ما أفادت وكالة “تسنيم” مساء الأحد.

وأكدت الرسالة أن القانون الدولي لا يجيز لأي دولة، تحت ذرائع حقوق الإنسان أو دعم الشعوب، التحريض على العنف أو إشاعة الفوضى داخل المجتمعات، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل “تحريفًا صارخًا للقانون الدولي” ولا يمكن استخدامها لتبرير التهديد أو السياسات التدخلية.

من جهة أخرى، كشفت “تسنيم” أن وزارة الخارجية الإيرانية سلمت السفير البريطاني رسالة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية ما وصفته بـ”الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن”.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت السلطات الإيرانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام تكريما لأرواح ضحايا أعمال العنف، فيما أشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في مراسم الحداد إلى جانب مجلس الوزراء، داعيا الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرة جماهيرية يوم الإثنين.

إيران وزارة الخارجية الإيرانية إيران تستدعي السفير البريطاني السفارة الإيرانية في لندن إزالة العلم الإيراني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

