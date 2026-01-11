عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة

قال الإعلامي عمرو أديب، “إن النائب مش شغلته يجيب معاش أو تأمين صحي أو ترخيص مصنع، ولكن النائب وظيفته المراقبة والتشريع، ولا بد أن يعود إلى رونقه كمراقب للحكومة”.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أملي كبير أن تتم أولى جلسات مجلس النواب بشكل مستقر، وأن يتم اختيار أسماء لها ثقل كبير.

وأوضح مقدم برنامج “الحكاية”، أن مجلس النواب الجديد سيكون مهم جدا؛ لأنه سيدير ملفات مهمة، ويجب أن أُثني على قرارت التعيينات، 28 اسما تم تعيينهم، فواضح جدا العناية الشديدة في الاختيار.