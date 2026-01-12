التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة إنتر ميلان ونابولي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر عبر فيديريكو ديماركو في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل ماكتومناي في الدقيقة 26.

وأضاف أوجلو هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 81 تعادل ماكتومناي لصالح نابولي ليسجل الهدف الثان له ولفريقه.

وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب ويفرط في فرصة الابتعاد بالصدارة أكثر، بينما وصل نابولي للنقطة 39 في المركز الثالث.



تشكيل إنتر ميلان خلال المباراة

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك – أتشيربي – باستوني – دينزل دومفريز

خط الوسط: نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – هنريك مخيتاريان