إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل

مجدي سلامة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، أن الظهير الأيمن كونور برادلي، سيخضع لعملية جراحية؛ بعد إصابته في ركبته خلال التعادل السلبي 0-0 مع أرسنال، مع وجود شكوك حول عودته إلى الملاعب هذا الموسم.

وسقط برادلي بشكل غير متوازن بالقرب من خط التماس في الوقت بدل الضائع، في حادثة أشعلت شجارا عندما دفعه جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال خارج الملعب؛ ظنا منه أن لاعب ليفربول كان يحاول إضاعة الوقت.

وخرج برادلي من الملعب “على نقالة”، واعتذر مارتينيلي لاحقا عن ردة فعله في لحظة الغضب.

وقال النادي في بيانه: "يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن كونور برادلي قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة".

وأضاف: "سيخضع برادلي لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيبدأ فترة إعادة تأهيل في مركز تدريب أكسا، ولم يتم تحديد موعد لعودته إلى اللعب في هذه المرحلة من العملية".

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية، بأن الإصابة أنهت موسم برادلي، على الرغم من عدم تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ومع ذلك، فقد عانى من تلف في عظام وأربطة ركبته اليسرى".

وأضافت: “إنها ضربة أخرى للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي غاب عن أكثر من 50 مباراة في مسيرته الناشئة بسبب الإصابات في المواسم الثلاثة الماضية”.

ويستضيف ليفربول فريق بارنسلي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، غدا الإثنين.

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

مدين مع مدحت العدل

مدين يشيد بمسرحية «أم كلثوم» ويهنئ مدحت العدل على نجاح العمل

محمد دياب

بناء على طلب شريف عرفة .. محمد دياب يكشف عن تغيير نهاية فيلم الجزيرة

الفنانة هدير عبدالناصر

مسلسلات رمضان 2026.. هدير عبد الناصر تقف أمام مي عمر في الست موناليزا

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

