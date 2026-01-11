خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، أن الظهير الأيمن كونور برادلي، سيخضع لعملية جراحية؛ بعد إصابته في ركبته خلال التعادل السلبي 0-0 مع أرسنال، مع وجود شكوك حول عودته إلى الملاعب هذا الموسم.

وسقط برادلي بشكل غير متوازن بالقرب من خط التماس في الوقت بدل الضائع، في حادثة أشعلت شجارا عندما دفعه جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال خارج الملعب؛ ظنا منه أن لاعب ليفربول كان يحاول إضاعة الوقت.

وخرج برادلي من الملعب “على نقالة”، واعتذر مارتينيلي لاحقا عن ردة فعله في لحظة الغضب.

وقال النادي في بيانه: "يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن كونور برادلي قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة".

وأضاف: "سيخضع برادلي لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيبدأ فترة إعادة تأهيل في مركز تدريب أكسا، ولم يتم تحديد موعد لعودته إلى اللعب في هذه المرحلة من العملية".

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية، بأن الإصابة أنهت موسم برادلي، على الرغم من عدم تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ومع ذلك، فقد عانى من تلف في عظام وأربطة ركبته اليسرى".

وأضافت: “إنها ضربة أخرى للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي غاب عن أكثر من 50 مباراة في مسيرته الناشئة بسبب الإصابات في المواسم الثلاثة الماضية”.

ويستضيف ليفربول فريق بارنسلي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، غدا الإثنين.