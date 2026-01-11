تشكيل قوي.. أول تعليق من سلوت بشأن مواجهة ليفربول وبارنسلي بكأس انجلترا

تعهد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بإشراك أقوى تشكيلة متاحة لديه لمباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام غدا الاثنين ضد فريق بارنسلي من دوري الدرجة الأولى، لتجنب تكرار الخروج المفاجئ كما حدث الموسم الماضي على يد بليموث أرجايل، حين أشرك تشكيلة مُعدّلة بشكل كبير.

وأكد المدرب الهولندي أيضًا على أهمية كأس الاتحاد الإنجليزي الآن بعد خروج ليفربول من كأس الرابطة، إثر إقصائه في وقت سابق من هذا الموسم.

وقال سلوت للصحفيين: "أضمن لكم أنكم سترون يوم الاثنين جميع اللاعبين الذين شاهدتموهم (يوم الخميس ضد آرسنال)، ربما مع بعض التبديلات، لكنهم سيجلسون على مقاعد البدلاء. لذا سيكون الوضع مختلفًا عن الموسم الماضي ضد بليموث".

وأضاف: "في الموسم الماضي، قررتُ إراحة بعض اللاعبين في كأس الاتحاد الإنجليزي لأنه لا يمكن إشراك جميع اللاعبين في كل مباراة. لكن من الواضح أننا لم نعد في كأس الرابطة.. لطالما كان كأس الاتحاد الإنجليزي مهمًا جدًا بالنسبة لنا".

وأقرّ سلوت أيضًا بأن بارنسلي يُمثّل تهديدًا حقيقيًا، مُشيرًا إلى أن آخر زيارة لنادي يوركشاير إلى ملعب أنفيلد انتهت بفوز ليفربول 2-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف: "أبلغت للتو أن بارنسلي فاز علينا في آخر مباراة جمعتنا.. كان ذلك عام 2008 على ملعبنا.. لذا، فإننا نأخذهم على محمل الجد، كما فعلنا مع بليموث".

وتلقى ليفربول ضربة موجعة أخرى بعد أن بات من المُحتمل غياب الظهير الأيمن كونور برادلي عن الموسم بأكمله إثر إصابته في الركبة خلال مباراة أرسنال، حيث من المُقرر أن يخضع اللاعب الأيرلندي الشمالي لعملية جراحية.

كما صرّح سلوت بأن المهاجم هوجو إيكيتيكي "ليس جاهزًا بنسبة 100%"، لكن النادي "سيبذل قصارى جهده ليكون مُتاحًا" لمباراة يوم الاثنين.

وأوضح المدرب الهولندي أن فيديريكو كييزا لا يزال خيارًا مطروحًا، لكن مشاركته ستعتمد على جاهزية إيكيتيكي.