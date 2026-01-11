قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل قوي.. أول تعليق من سلوت بشأن مواجهة ليفربول وبارنسلي بكأس انجلترا

سلوت
سلوت
مجدي سلامة

تعهد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بإشراك أقوى تشكيلة متاحة لديه لمباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام غدا الاثنين ضد فريق بارنسلي من دوري الدرجة الأولى، لتجنب تكرار الخروج المفاجئ كما حدث الموسم الماضي على يد بليموث أرجايل، حين أشرك تشكيلة مُعدّلة بشكل كبير.

وأكد المدرب الهولندي أيضًا على أهمية كأس الاتحاد الإنجليزي الآن بعد خروج ليفربول من كأس الرابطة، إثر إقصائه في وقت سابق من هذا الموسم.

وقال سلوت للصحفيين: "أضمن لكم أنكم سترون يوم الاثنين جميع اللاعبين الذين شاهدتموهم (يوم الخميس ضد آرسنال)، ربما مع بعض التبديلات، لكنهم سيجلسون على مقاعد البدلاء. لذا سيكون الوضع مختلفًا عن الموسم الماضي ضد بليموث".

وأضاف: "في الموسم الماضي، قررتُ إراحة بعض اللاعبين في كأس الاتحاد الإنجليزي لأنه لا يمكن إشراك جميع اللاعبين في كل مباراة. لكن من الواضح أننا لم نعد في كأس الرابطة.. لطالما كان كأس الاتحاد الإنجليزي مهمًا جدًا بالنسبة لنا".

وأقرّ سلوت أيضًا بأن بارنسلي يُمثّل تهديدًا حقيقيًا، مُشيرًا إلى أن آخر زيارة لنادي يوركشاير إلى ملعب أنفيلد انتهت بفوز ليفربول 2-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف: "أبلغت للتو أن بارنسلي فاز علينا في آخر مباراة جمعتنا.. كان ذلك عام 2008 على ملعبنا.. لذا، فإننا نأخذهم على محمل الجد، كما فعلنا مع بليموث".

وتلقى ليفربول ضربة موجعة أخرى بعد أن بات من المُحتمل غياب الظهير الأيمن كونور برادلي عن الموسم بأكمله إثر إصابته في الركبة خلال مباراة أرسنال، حيث من المُقرر أن يخضع اللاعب الأيرلندي الشمالي لعملية جراحية.

كما صرّح سلوت بأن المهاجم هوجو إيكيتيكي "ليس جاهزًا بنسبة 100%"، لكن النادي "سيبذل قصارى جهده ليكون مُتاحًا" لمباراة يوم الاثنين.

وأوضح المدرب الهولندي أن فيديريكو كييزا لا يزال خيارًا مطروحًا، لكن مشاركته ستعتمد على جاهزية إيكيتيكي.

سلوت ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد