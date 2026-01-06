قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
صراع الصلاحيات يضرب أنفيلد| خلافات سلوت وهيوز تهز قلعة ليفربول.. ومستقبل الهولندي يزداد غموضا

بعيدًا عن الأرقام التى يحققها فريق الكرة .. يعيش نادي ليفربول واحدة من أكثر فتراته توترا خلف الكواليس منذ سنوات حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تصاعد الخلاف بين المدير الفني الهولندي أرني سلوت والمدير الرياضي ريتشارد هيوز في أزمة تتجاوز حدود النتائج لتصل إلى صلب هوية النادي ومستقبله الرياضي.

ورغم نجاح سلوت في الحفاظ على سجل خالي من الهزائم خلال 9 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز فإن الأداء داخل الملعب لم ينجح في إقناع جماهير ليفربول التي ترى أن الفريق فقد ملامحه الهجومية المعتادة وبات يعتمد على حلول تحفظية لا تعكس تاريخ النادي أو تطلعاته.

نتائج بلا روح

المشكلة الأساسية لا تكمن في النتائج فقط بل في الطريقة فتعادلات ليفربول الأخيرة أمام فرق مثل فولهام وليدز يونايتد وسندرلاند كشفت عن فريق لديه صلابة دفاعية لكنه محدود الأفكار هجوميا يعاني في صناعة الفرص وضرب التكتلات وهو ما دفع العديد من المحللين لوصف المرحلة الحالية بأنها الأضعف فنيًا منذ رحيل يورجن كلوب.

هذا التحفظ التكتيكي كان الشرارة التي أعادت فتح النقاش داخل الإدارة حول مدى انسجام سلوت مع فلسفة النادي خاصة في مرحلة انتقالية كان يُفترض أن تشهد تطويرًا تدريجيًا وليس تغييرا في الأسلوب .

متى اشتعلت الخلافات

تعود جذور الأزمة إلى سوق الانتقالات الصيفية الماضية وتحديدًا بعد رحيل الجناح الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 66 مليون جنيه إسترليني.

في ذلك التوقيت رأت إدارة النادي أن الفرصة أصبحت مواتية للاعتماد على نتاج الأكاديمية ومنح الثقة لمواهب واعدة مثل ريو نجوموها وتري نيوني بعد ظهورهما اللافت خلال فترة الإعداد لكن سلوت رفض هذا التوجه مفضلًا البحث عن حلول جاهزة تضمن الاستمرارية الفورية في المنافسة مطالبًا بالتعاقد مع أجنحة أصحاب خبرة مثل برادلي باركولا أو ماليك فوفانا وهو ما اعتبرته الإدارة بعيدا عن خطتها المستقبلية للنادي.

صدام بين الطرفين

الخلاف بين الطرفين لم يكن فنيًا  حيث شدد ريتشارد هيوز على أن هوية ليفربول لا تبنى فقط على المنافسة فى الوقت الحالي بل على الاستثمار في المواهب وتطويرها كما حدث سابقًا مع أسماء فرضت نفسها بقوة بعد تصعيدها من الأكاديمية.

إصرار سلوت على تجاهل العناصر الشابة وعدم منحها دقائق حقيقية دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوة استثنائية بتعيين المدرب البرازيلي لويز فرناندو إيوبيل للعمل مع قطاع الشباب في محاولة للحفاظ على مسار التطوير بعيدًا عن قرارات الجهاز الفني للفريق الأول.

مستقبل سلوت 

ومع تراجع مستوى الأداء وتزايد علامات الاستفهام حول المشروع الفني بات مستقبل أرني سلوت محل نقاش داخل أروقة أنفيلد خاصة مع اقتراب مواجهات حاسمة على رأسها لقاء أرسنال المنتظر والذي قد يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المدرب الهولندي على فرض رؤيته أو إعادة النظر فيها.

ومع الوضع المعقد الحالي يجد ليفربول نفسه أمام مفترق طرق واضح: إما تحقيق التوازن بين فلسفة النادي ومتطلبات المنافسة أو الدخول في صراع طويل قد يدفع ثمنه الفريق داخل وخارج الملعب.

أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

نائب: خدمة أبناء الرمل أولويتنا والبرلمان صوت المواطن

محمود مسلم: لجان الجبهة الوطنية تدرس التشريعات بالبرلمان لصياغة رؤية تدعم أعضاء الحزب

أحمد جمعة بدر: عيد الميلاد رسالة وحدة وطنية تتجدد .. ومصر نموذج للتلاحم والمحبة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

