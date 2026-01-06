صراع الصلاحيات يضرب أنفيلد| خلافات سلوت وهيوز تهز قلعة ليفربول.. ومستقبل الهولندي يزداد غموضا

بعيدًا عن الأرقام التى يحققها فريق الكرة .. يعيش نادي ليفربول واحدة من أكثر فتراته توترا خلف الكواليس منذ سنوات حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تصاعد الخلاف بين المدير الفني الهولندي أرني سلوت والمدير الرياضي ريتشارد هيوز في أزمة تتجاوز حدود النتائج لتصل إلى صلب هوية النادي ومستقبله الرياضي.

ورغم نجاح سلوت في الحفاظ على سجل خالي من الهزائم خلال 9 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز فإن الأداء داخل الملعب لم ينجح في إقناع جماهير ليفربول التي ترى أن الفريق فقد ملامحه الهجومية المعتادة وبات يعتمد على حلول تحفظية لا تعكس تاريخ النادي أو تطلعاته.

نتائج بلا روح

المشكلة الأساسية لا تكمن في النتائج فقط بل في الطريقة فتعادلات ليفربول الأخيرة أمام فرق مثل فولهام وليدز يونايتد وسندرلاند كشفت عن فريق لديه صلابة دفاعية لكنه محدود الأفكار هجوميا يعاني في صناعة الفرص وضرب التكتلات وهو ما دفع العديد من المحللين لوصف المرحلة الحالية بأنها الأضعف فنيًا منذ رحيل يورجن كلوب.

هذا التحفظ التكتيكي كان الشرارة التي أعادت فتح النقاش داخل الإدارة حول مدى انسجام سلوت مع فلسفة النادي خاصة في مرحلة انتقالية كان يُفترض أن تشهد تطويرًا تدريجيًا وليس تغييرا في الأسلوب .

متى اشتعلت الخلافات

تعود جذور الأزمة إلى سوق الانتقالات الصيفية الماضية وتحديدًا بعد رحيل الجناح الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 66 مليون جنيه إسترليني.

في ذلك التوقيت رأت إدارة النادي أن الفرصة أصبحت مواتية للاعتماد على نتاج الأكاديمية ومنح الثقة لمواهب واعدة مثل ريو نجوموها وتري نيوني بعد ظهورهما اللافت خلال فترة الإعداد لكن سلوت رفض هذا التوجه مفضلًا البحث عن حلول جاهزة تضمن الاستمرارية الفورية في المنافسة مطالبًا بالتعاقد مع أجنحة أصحاب خبرة مثل برادلي باركولا أو ماليك فوفانا وهو ما اعتبرته الإدارة بعيدا عن خطتها المستقبلية للنادي.

صدام بين الطرفين

الخلاف بين الطرفين لم يكن فنيًا حيث شدد ريتشارد هيوز على أن هوية ليفربول لا تبنى فقط على المنافسة فى الوقت الحالي بل على الاستثمار في المواهب وتطويرها كما حدث سابقًا مع أسماء فرضت نفسها بقوة بعد تصعيدها من الأكاديمية.

إصرار سلوت على تجاهل العناصر الشابة وعدم منحها دقائق حقيقية دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوة استثنائية بتعيين المدرب البرازيلي لويز فرناندو إيوبيل للعمل مع قطاع الشباب في محاولة للحفاظ على مسار التطوير بعيدًا عن قرارات الجهاز الفني للفريق الأول.

مستقبل سلوت

ومع تراجع مستوى الأداء وتزايد علامات الاستفهام حول المشروع الفني بات مستقبل أرني سلوت محل نقاش داخل أروقة أنفيلد خاصة مع اقتراب مواجهات حاسمة على رأسها لقاء أرسنال المنتظر والذي قد يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المدرب الهولندي على فرض رؤيته أو إعادة النظر فيها.

ومع الوضع المعقد الحالي يجد ليفربول نفسه أمام مفترق طرق واضح: إما تحقيق التوازن بين فلسفة النادي ومتطلبات المنافسة أو الدخول في صراع طويل قد يدفع ثمنه الفريق داخل وخارج الملعب.