شوبير :فيديريكو كييزا لم ينجح فى التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي مع ليفربول

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن اللاعب فيديريكو كييزا نجم الدوري الانجليزي.

فيديريكو كييزا

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه:"“فيديريكو كييزا لم ينجح فى التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي مع ليفربول .. وعودته لـ يوفنتوس ستعيده للتألق مجدداً.. كييزا أعتاد اللعب في الدوري الإيطالي وسيقدم بالتدريج أداء مميز خصوصاً لأن المدرب مقتنع به وهو ما يجعله يقدم أفضل ما لديه”.

وكان قد دخل نادي أتالانتا الإيطالي في مفاوضات جادة للتعاقد مع الجناح الدولي فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل ابتعاده عن حسابات النادي الإنجليزي للموسم الجديد.

وكشف موقع "سبورت إيطاليا" أن كييزا، البالغ من العمر 27 عامًا، خرج من قائمة معسكر الريدز التحضيري، ما عزز التكهنات حول قرب رحيله، خاصة بعد موسم باهت لم يشارك خلاله سوى في 14 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفين، بسبب الإصابات وتراجع مستواه.

أتالانتا حدد كييزا كخليفة محتمل للنيجيري أديمولا لوكمان، الذي يقترب من ارتداء قميص إنتر ميلان، وأبدى استعداده لدفع 12 مليون يورو لإتمام الصفقة، مع إمكانية أن يتحمل ليفربول جزءًا من راتب اللاعب لتيسير الانتقال.

ووفقًا للتقارير، فإن الصفقة تشمل عقدًا يمتد لثلاث سنوات، في محاولة من النادي الإيطالي لإعادة إحياء مشوار كييزا الذي تألق سابقًا مع يوفنتوس وفيورنتينا قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صيف 2024 مقابل نفس القيمة المالية.

الخطوة المرتقبة قد تمنح كييزا فرصة حقيقية لاستعادة بريقه داخل الملاعب الإيطالية، وتعزيز حظوظه في العودة إلى صفوف منتخب بلاده، خاصة في ظل رغبة أتالانتا في دعم تشكيلته بعناصر هجومية مميزة للموسم المقبل.