هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
شوبير :فيديريكو كييزا لم ينجح فى التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي مع ليفربول

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن اللاعب فيديريكو كييزا نجم الدوري الانجليزي.

فيديريكو كييزا

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه:"“فيديريكو كييزا لم ينجح فى التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي مع ليفربول .. وعودته لـ يوفنتوس ستعيده للتألق مجدداً.. كييزا أعتاد اللعب في الدوري الإيطالي وسيقدم بالتدريج أداء مميز خصوصاً لأن المدرب مقتنع به وهو ما يجعله يقدم أفضل ما لديه”.

وكان قد دخل نادي أتالانتا الإيطالي في مفاوضات جادة للتعاقد مع الجناح الدولي فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل ابتعاده عن حسابات النادي الإنجليزي للموسم الجديد.

وكشف موقع "سبورت إيطاليا" أن كييزا، البالغ من العمر 27 عامًا، خرج من قائمة معسكر الريدز التحضيري، ما عزز التكهنات حول قرب رحيله، خاصة بعد موسم باهت لم يشارك خلاله سوى في 14 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفين، بسبب الإصابات وتراجع مستواه.

أتالانتا حدد كييزا كخليفة محتمل للنيجيري أديمولا لوكمان، الذي يقترب من ارتداء قميص إنتر ميلان، وأبدى استعداده لدفع 12 مليون يورو لإتمام الصفقة، مع إمكانية أن يتحمل ليفربول جزءًا من راتب اللاعب لتيسير الانتقال.

ووفقًا للتقارير، فإن الصفقة تشمل عقدًا يمتد لثلاث سنوات، في محاولة من النادي الإيطالي لإعادة إحياء مشوار كييزا الذي تألق سابقًا مع يوفنتوس وفيورنتينا قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صيف 2024 مقابل نفس القيمة المالية.

الخطوة المرتقبة قد تمنح كييزا فرصة حقيقية لاستعادة بريقه داخل الملاعب الإيطالية، وتعزيز حظوظه في العودة إلى صفوف منتخب بلاده، خاصة في ظل رغبة أتالانتا في دعم تشكيلته بعناصر هجومية مميزة للموسم المقبل.

شوبير ليفربول الدوري الانجليزي

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

محافظ الغربية

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة بالمقابر الجديدة في المحلة

إحدى فاعليات مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

محافظ أسيوط: 2025 عام الطفرة غير المسبوقة بقطاع الشباب والرياضة .. تطوير شامل للبنية التحتية.. استثمارات تقترب من 40 مليون جنيه.. توسع في مراكز التنمية وحصد بطولات محلية ودولية

عسل النحل

أحد جيران متوفي "الكمايشة": وجدنا المقبرة غارقة في العسل.. ووزعنا 25 كجم على أهل القرية

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

