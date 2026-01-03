ملخص الشوط الأول .. مالي بـ 10 لاعبين تتعادل مع تونس

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب تونس ومنتخب مالي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في المباراة التي تحتضنها أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب نسور قرطاج على مجريات اللعب الذي هدد مرمى منتخب مالي أكثر من مرة لمحاولة التسجيل، وفي الدقيقة 26 تعرض لاسانا كوليبالي لاعب مالي للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على حنبعل المجبري لاعب تونس.

تشكيل منتخب مالي

ويقود أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، تشكيل منتخب بلاده مالي في هذه المواجهة الإقصائية المهمة، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق المالي.

وجاء تشكيل منتخب مالي أمام تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: وويو كوليبالي، عثمان كامارا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو، مامادو سانجاري.

وتترقب الجماهير مواجهة مرتقبة بين تونس ومالي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، مع سعي المنتخبين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في البطولة القارية.

تشكيل منتخب تونس لمواجهة مالي في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مالي، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وشهد التشكيل التونسي جلوس محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، إلى جانب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، في قرار فني من الجهاز الفني خلال هذه المواجهة الإقصائية المهمة.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، ديلان برون، منتصر الطالبي، علي العابدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: محمد حاج محمود، حمزة مستوري، إسماعيل الغربي.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية أمام منتخب مالي، في ظل طموحات كبيرة لمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب.