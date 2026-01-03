قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
رياضة

حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994

تونس
تونس
ياسمين تيسير

تنطلق مساء اليوم السبت اللقاء المنتظر بين تونس ومالي  على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب.

ويعود بنا الزمن إلى ذكرى افتتاح كأس أمم إفريقيا 1994 يوم  26 مارس اليوم الأول لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها تونس حيث فاجأ المنتخب المالي أصحاب الأرض وحقق فوزًا مدويًا بنتيجة 2-0 على ملعب المنزه في واحدة من أكبر مفاجآت مباريات الافتتاح في تاريخ البطولة بعدما عجز نسور قرطاج عن فك شفرة المنافس خاصة وأن الهدفين سُجلا خلال الشوط الأول 

ومن المتوقع ان يخوض تونس المباراة بتشكيل مكون من 

 

حارس المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: يان فاليري، علي العابدي، منتصر الطالبي، ديلان برون

الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي

الهجوم: محمد الحاج محمود، حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي

المهاجم: حازم المستوري

تونس مالي كاس الامم الافريقية

