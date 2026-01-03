حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994

تنطلق مساء اليوم السبت اللقاء المنتظر بين تونس ومالي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب.

ويعود بنا الزمن إلى ذكرى افتتاح كأس أمم إفريقيا 1994 يوم 26 مارس اليوم الأول لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها تونس حيث فاجأ المنتخب المالي أصحاب الأرض وحقق فوزًا مدويًا بنتيجة 2-0 على ملعب المنزه في واحدة من أكبر مفاجآت مباريات الافتتاح في تاريخ البطولة بعدما عجز نسور قرطاج عن فك شفرة المنافس خاصة وأن الهدفين سُجلا خلال الشوط الأول

ومن المتوقع ان يخوض تونس المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: يان فاليري، علي العابدي، منتصر الطالبي، ديلان برون

الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي

الهجوم: محمد الحاج محمود، حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي

المهاجم: حازم المستوري