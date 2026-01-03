قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025

قبل انطلاق منافسات دور الـ 16 اليوم .. تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 صراعًا هجوميًا من العيار الثقيل مع اشتداد المنافسة على لقب الهداف في ظل تقارب الأرقام وتعدد الأسماء المرشحة لحسم اللقب خاصة مع تألق لافت لنجوم عرب تصدروا المشهد مبكرًا وسط بطولة ما زالت في مراحلها الأولى وتحمل الكثير من الوعود التهديفية.

ثلاثي الصدارة يفرض نفسه

يتقاسم صدارة ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025 حتى الآن ثلاثة أسماء بارزة نجحت في ترك بصمتها سريعًا داخل الشباك.

ويتصدر القائمة المغربي أيوب الكعبي برصيد 3 أهداف مؤكّدًا مرة أخرى قيمته كمهاجم يعرف طريق المرمى جيدًا في البطولات الكبرى مستفيدًا من تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء وقدرته على استغلال أنصاف الفرص.

ولم يكن الكعبي وحده في القمة إذ يجاوره مواطنه إبراهيم دياز الذي قدّم واحدة من أفضل انطلاقاته القارية بقميص أسود الأطلس مسجلًا 3 أهداف أظهرت تنوعه الهجومي وقدرته على التسجيل من مراكز مختلفة ليمنح المنتخب المغربي قوة إضافية في الثلث الأخير من الملعب.

كما دخل الجزائري رياض محرز بقوة على خط المنافسة بعد تسجيله 3 أهداف مؤكدًا أن خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية ما زالت حاضرة وأنه لا يزال أحد أخطر اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

محمد صلاح وكتيبة المطاردين

خلف ثلاثي الصدارة يظهر اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين سجلوا هدفين لكل منهم حتى الآن.

ورغم عدم تصدره القائمة فإن وجود صلاح في هذا المركز يبقيه ضمن أبرز المرشحين للانقضاض على الصدارة خاصة مع اعتياده التألق في الأدوار الإقصائية وامتلاكه حسًا تهديفيًا عاليًا في المباريات الكبرى.

ويشارك صلاح في هذا المركز 13 لاعبًا آخر ما يعكس شراسة المنافسة واتساع دائرة التهديد الهجومي في البطولة حيث لم يعد الصراع محصورًا بين مهاجمين صريحين فقط بل امتد ليشمل أجنحة ولاعبي وسط هجوميين فرضوا أنفسهم بقوة.

سقف التحدي

مع اقتراب البطولة من مراحلها الإقصائية يُتوقع أن يزداد صراع الهدافين سخونة إذ غالبًا ما تشهد هذه الأدوار ارتفاع معدل التسجيل في ظل اندفاع المنتخبات بحثًا عن التأهل وظهور المساحات إلى جانب الاعتماد المتزايد على النجوم الكبار لحسم المباريات.

ويمتلك ثلاثي الصدارة أفضلية نسبية لكن التاريخ يؤكد أن لقب الهداف كثيرًا ما يُحسم في الأمتار الأخيرة من البطولة وهو ما يمنح لاعبين مثل محمد صلاح وآخرين فرصة حقيقية للعودة بقوة إلى الواجهة.

بطولة الأهداف المفتوحة

ما يميز نسخة 2025 من كأس أمم أفريقيا هو تنوع المدارس الهجومية وتعدد مصادر التسجيل داخل المنتخبات وهو ما جعل سباق الهدافين مفتوحًا على كل الاحتمالات.

ومع استمرار المنافسة تبقى كل مباراة فرصة جديدة لتغيير خريطة الصدارة في بطولة يبدو أن لقب هدافها لن يُحسم إلا مع صافرة الختام.

لقب الهداف ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا أيوب الكعبي إبراهيم دياز أسود الأطلس المنتخب المغربي رياض محرز محمد صلاح

