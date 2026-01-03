قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام عيار 21؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اليوم.. منتخب مصر يدخل المرحلة الحاسمة استعدادا لموقعة بنين في أمم إفريقيا

منتخب مصر
إسراء أشرف

يواصل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته المكثفة لمواجهة منتخب بنين.

حيث يخوض «الفراعنة» اليوم السبت مرانهم الرئيسي قبل اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة بنين بأمم أفريقيا

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بروح معنوية عالية، بعدما أنهى دور المجموعات متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، إلى جانب تعادل وحيد أمام أنجولا، ليضرب موعدًا في الدور الإقصائي مع منتخب بنين، صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب السنغال، وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني.

وسيعول حسام حسن على الفاعلية الهجومية التي ظهر بها الفريق خلال مرحلة المجموعات، في ظل عودة محمد صلاح، هداف المنتخب برصيد هدفين، إلى جانب عمر مرموش الذي سجل الهدف الثالث، من أجل اختراق الدفاعات المتوقعة لمنتخب بنين وحسم اللقاء لصالح «الفراعنة».

وافتتح منتخب مصر، مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة (2-1)، ثم واصل نتائجه الإيجابية بتفوقه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يختتم دور المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا، ليؤكد جدارته بصدارة المجموعة ومواصلة السعي نحو التتويج باللقب القاري.

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

مستشفيات بورسعيد

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية في بورسعيد خلال عام 2025

المركزى لمتبقيات المبيدات

الزراعة تعلن تجديد اعتماد "المركزي لمتبقيات المبيدات" من الهيئة الأمريكية للمعامل

مايا مرسي

التضامن تفتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2026 غدا

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

