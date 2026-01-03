اليوم.. منتخب مصر يدخل المرحلة الحاسمة استعدادا لموقعة بنين في أمم إفريقيا

يواصل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته المكثفة لمواجهة منتخب بنين.

حيث يخوض «الفراعنة» اليوم السبت مرانهم الرئيسي قبل اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة بنين بأمم أفريقيا

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بروح معنوية عالية، بعدما أنهى دور المجموعات متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، إلى جانب تعادل وحيد أمام أنجولا، ليضرب موعدًا في الدور الإقصائي مع منتخب بنين، صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب السنغال، وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني.

وسيعول حسام حسن على الفاعلية الهجومية التي ظهر بها الفريق خلال مرحلة المجموعات، في ظل عودة محمد صلاح، هداف المنتخب برصيد هدفين، إلى جانب عمر مرموش الذي سجل الهدف الثالث، من أجل اختراق الدفاعات المتوقعة لمنتخب بنين وحسم اللقاء لصالح «الفراعنة».

وافتتح منتخب مصر، مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة (2-1)، ثم واصل نتائجه الإيجابية بتفوقه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يختتم دور المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا، ليؤكد جدارته بصدارة المجموعة ومواصلة السعي نحو التتويج باللقب القاري.